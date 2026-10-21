พริกขิงตามเสด็จ

พริกขิงนี้ได้ชื่อว่าตามเสด็จ เพราะไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองใดก็จะมีเจ้าพริกขิงนี้หนึ่งไหซอง(สันนิษฐานว่าเป็นไหใส่ใบเมี่ยงจากเชียงใหมทที่มีผู้นำมาถวายพระวิมาดาเธอฯ) ตามไปทุกครั้ง หม่อมหลวงเนื่องกล่าวไว้ว่า สูตรเดิมนั้นไม่มีหมู แต่หากปรุงนอกตำราคือใส่หมูผัดรวมลงไปด้วยจะอร่อยดีขึ้นเยอะ
ส่วนผสม
- หมูสับ 130 กรัม
- กุ้งแห้ง 50 กรัม
- พริกแห้งเม็ดใหญ่กรีดเมล็ดออกแช่น้ำจนนิ่ม(ประมาณ 27-31 เม็ด) 50 กรัม
- ข่าซอย (ประมาณ 8 แว่น) 10 กรัม
- ตะไคร้ซอย (ประมาณ 1½; ถ้วย) 80 กรัม
- ผิวมะกรูดซอย(ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ) 5 กรัม
- หอมเล็ก (ประมาณ 15 หัว) 150 กรัม
- กระเทียมกลีบเล็กปอกเปลือก(ประมาณ 25 กลีบ) 70 กรัม
- กะปิอย่างดี(ประมาณ 1½; ช้อนโต๊ะ) 20 กรัม
- เกลือ 1½; ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาลทราย 7 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมะขามเปียก 9 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมันพืช 3 ช้อนโต๊ะ
- กุ้งแห้งทอด ปลาช่อนแดดเดียวหรือปลาสลิดทอด
- ไข่แดงของไข่เค็มสุก
- กระเทียมดองสำหรับเป็นเครื่องเคียง
- ผักสดตามชอบ
วิธีทำ
1. บีบน้ำออกจากพริกให้หมด ซอย แล้วใส่ลงครกโขลกพร้อมกับเกลือจนละเอียด ใส่ข่าตะไคร้ ผิวมะกรูด หอมเล็ก
กระเทียม และกะปิลงโขลกตามลำดับจนละเอียด แล้วใส่กุ้งแห้งโขลกรวมลงไป พักไว้
2. ผัดหมูสับ เครื่องพริกขิงกับน้ำมันด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนจนสุกดี ปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำปลา น้ำมะขามเปียก
ชิมให้ได้ทั้งสามรสเท่ากันและค่อนไปทางจัด ปิดไฟเวลาจะรับประทานนำไปคลุกกับข้าวสวยแนมด้วยผัก
และเครื่องเคียง
Tip
-หากแพ้กุ้งสามารถใช้ปลากรอบแทน
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 404.02 กิโลแคลอรี
โปรตีน 17.95 กรัม ไขมัน 15.39 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 48.30 กรัม ไฟเบอร์ 1.72 กรัม
เรื่อง : สิทธิโชค ศรีโช