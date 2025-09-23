ทำไม? เราต้องดื่มน้ำผักปั่นไม่แยกกาก

ในยุคที่ผู้คนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การดื่มน้ำผักผลไม้กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการเติมสารอาหารให้แก่ร่างกายแบบสะดวกรวดเร็ว
แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่า เราควรดื่มน้ำผัก “ปั่นไม่แยกกาก” หรือ “คั้นแยกกาก” แบบไหนจึงดีกว่ากัน? วันนี้เราจะไขข้อข้องใจเรื่องโภชนาการจากสองน้ำนี้กัน
ทำไมเราต้องกินผัก
ก่อนไปถึงเรื่องการดื่มน้ำผัก มาดูกันค่ะว่าทำไมในแต่ละวัน แต่ละมื้อ ถึงต้องมีเจ้าผักใบเขียว ใบขาว ผักสารพัดชนิดอยู่ในเมนูอาหารของเรา
งานวิจัยจากทั่วโลกยืนยันว่า การกินผักอย่างน้อย วันละ 400 กรัม ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งบางชนิดได้ เนื่องจากผักอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามินซีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน โฟเลตช่วยบำรุงสมองและเลือด และโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิต
ผักยังเป็นแหล่งใยอาหารที่ช่วยให้ลำไส้ทำงานเป็นปกติ ลดการดูดซึมน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน และยังส่งเสริมให้มีจุลินทรีย์ดีในลำไส้ ซึ่งเป็นเกราะป้องกันการอักเสบเรื้อรัง
งานวิจัยจาก The Lancet (2019) ชี้ชัดว่า คนที่กินใยอาหารมาก มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและมะเร็งลำไส้น้อยกว่าคนที่กินน้อย นอกจากนี้ ผักยังให้พลังงานต่ำ แต่ทำให้อิ่มนาน จึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การอนามัยโลก ระบุว่า การกินผักและผลไม้อย่างไม่เพียงพอถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก เพราะทำให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่าง ๆ ดังนั้น หากอยากมีสุขภาพดีในระยะยาว ในครึ่งหนึ่งของจานอาหารทุกมื้อควรเป็นผัก และอย่าลืมเลือกผักหลากสีเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
“ปั่นไม่แยกกาก” หรือ “คั้นแยกกาก” ดีนะ
เมื่อรู้แล้วว่า ผักดี มีประโยชน์ ก็มาสู่การกินผักในรูปแบบของเครื่องดื่มที่สะดวกขึ้นกัน โดยเราจะกินแบบปั่นไม่แยกกาก หรือ คั้นแยกกาก ชอบแบบไหน ถามใจเธอดู
ใยอาหารครบถ้วน
การปั่นผักผลไม้โดยไม่แยกกาก ทำให้เราได้รับใยอาหาร ทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก เช่น ช่วยในการย่อยอาหาร ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล และส่งเสริมสุขภาพลำไส้
ขณะที่ข้อมูลจาก Kaiser Permanente องค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรในสหรัฐอเมริกา เผยว่า “การคั้นผักหรือผลไม้แบบแยกกากอาจทำให้เสียใยอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพหัวใจและการควบคุมน้ำหนักได้”
ดูแลลำไส้ และเสริมภูมิคุ้มกัน
ใยอาหารที่ยังอยู่ในน้ำปั่นจะทำหน้าที่เป็น พรีไบโอติก (Prebiotic) ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันโดยรวมของร่างกาย
คุณหมอ Will Bulsiewicz อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร เจ้าของหนังสือ The Fiber Fueled Cookbook กล่าวว่า “ไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนดินดีที่เลี้ยงจุลินทรีย์ในลำไส้ ส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น” ดังนั้น น้ำผักปั่นไม่แยกกากจึงดีต่อร่างกายมาก
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า
การคั้นน้ำผักผลไม้แยกกาก จะทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้รวดเร็วเกินไป ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูง แต่ในน้ำผักที่ยังมีกากใยอยู่ ร่างกายจะดูดซึมอย่างช้า ๆ และคงที่กว่า
งานวิจัยใน European Journal of Clinical Nutrition พบว่า การดื่มน้ำผักปั่นไม่แยกกากซึ่งมีเมล็ดผลไม้ผสม จะช่วยควบคุมระดับกลูโคสในเลือดได้ดีขึ้นถึง 57%
รู้สึกอิ่มนาน ลดการกินจุกจิก
น้ำผักผลไม้ปั่นแบบไม่แยกกากมีปริมาตรมากและเต็มไปด้วยใยอาหาร ซึ่งช่วยให้รู้สึกอิ่มนาน ลดโอกาสการกินที่เกินความจำเป็นจึงช่วยส่งเสริมการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น ฟลาโวนอยด์ แคโรทีนอยด์ และวิตามินซี มักพบมากในเปลือกหรือเยื่อของผักผลไม้ ซึ่งมักจะสูญหายไปเมื่อนำไปคั้นแยกกาก แต่การปั่นแบบไม่แยกกากจะยังคงรักษาสารเหล่านี้ไว้ได้มากกว่า
ข้อมูลจาก ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพ Harvard T.H. Chan เผยว่า “การปั่นผักผลไม้ทำให้ยังคงสารฟีโตเคมิคัลและวิตามินได้ดี โดยเฉพาะหากดื่มทันทีหลังปั่น”
หากคุณต้องการได้รับประโยชน์จากผักผลไม้ให้เต็มที่ การดื่มแบบ ปั่นไม่แยกกาก เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุด ด้วยเหตุผลทั้งด้านใยอาหาร สุขภาพลำไส้ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างครบถ้วน เรียกได้ว่าเป็น “การดื่มที่ให้มากกว่าความสดชื่น” อย่างแท้จริง
เรื่องต้องรู้ ถ้าจะดื่มน้ำผักปั่นไม่แยกกาก
แม้ว่าน้ำผักผลไม้ปั่นจะมีประโยชน์ แต่มีข้อควรระวังอยู่บ้าง
- ดื่มในปริมาณพอเหมาะ (1 แก้วต่อวัน)
- ใช้ผักผลไม้สดปั่น
- เลี่ยงการเติมน้ำตาล
- เลือกแหล่งผลิตน้ำผักปั่นที่เชื่อถือได้ หากไม่มีเวลาทำเอง
รู้จัก “Rim Ping Organic Farm” ฟาร์มออร์แกนิกจากใจคนรักสุขภาพ
สู่น้ำผักปั่นไม่แยกกาก ตัวช่วยคนทานผักไม่เก่ง
ในแต่วันเราต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งอาหารหมู่ที่สำคัญคือ วิตามินละเกลือแร่ ที่ได้มาจากผักและผลไม้ ซึ่งร่างกายควรได้รับอย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้ไฟเบอร์ ดังนั้น การเลือกผัก ผลไม้ หรือเมนูผักเพื่อรับประทานจึงมีความสำคัญมาก
แต่สำหรับคนทานผักไม่เก่ง หรือไม่มีเวลาเตรียมผักและทำเมนูจานผักเอง การมองหาฟาร์มหรือแบรนด์สินค้าที่เชื่อถือได้ จะช่วยให้เราได้รับอาหารที่อร่อย ปลอดภัย และสะดวกสบาย
ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของริมแม่น้ำปิง ใกล้เขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ มีฟาร์มเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นจากความฝันของคนในครอบครัว ที่อยากปลูกผักไว้กินเองอย่างปลอดภัย โดยไม่พึ่งพาสารเคมีใด ๆ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของ Rim Ping Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิคที่วันนี้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นแหล่งผลิตผักและผลไม้ปลอดสารเคมีที่หลายคนไว้วางใจ
จากความฝัน… สู่การแบ่งปัน
Rim Ping Organic Farm ฟาร์มที่เริ่มต้นด้วยความตั้งใจง่าย ๆ คือ อยากมีไร่เล็ก ๆ ปลูกผักปลอดสารไว้กินหลังเกษียณ โดยเริ่มจากการทดลองปลูกผักกินเองในครอบครัว แล้วแบ่งปันให้ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงได้ลองชิม ผลตอบรับที่ได้คือ “ผักหวาน กรอบ สดมาก” เสียงชมเหล่านี้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดว่า ทำไมไม่แบ่งความอร่อยและปลอดภัยนี้ให้คนอื่นๆ ได้กินด้วยล่ะ?
ฟาร์มที่ปลูกด้วยใจ… และใส่ใจทุกขั้นตอน พร้อมที่มาของ “กินผักต้องอร่อย”
จากไร่เล็ก ๆ พัฒนาเป็นฟาร์มออร์แกนิคขนาดกว่า 100 ไร่ ที่นี่ใช้วิธีปลูกแบบธรรมชาติ แบบเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารเคมีเจือปนตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว เราใส่ใจในทุกกระบวนการ จนได้ผักที่สด อร่อยและปลอดภัย
จากนั้น จึงพัฒนาเมนูจากผักของฟาร์ม จากผักสด เป็นสลัดพร้อมทาน และน้ำผักปั่นไม่แยกกากที่ทำให้คนทานผักไม่เก่งทานได้ง่ายขึ้นและทานได้ทุกวัน
“Kale Passion น้ำผักปั่นไม่แยกกาก เคลผสมน้ำเสาวรส”
สินค้าขายดีของ Rim Ping Organic Farm เป็นสูตรเฉพาะ ที่ทางฟาร์มตั้งใจทำให้การทานผักเป็นเรื่องง่าย
เริ่มจากการเก็บผักเคลที่อายุกำลังพอเหมาะ ผสมกันอย่างลงตัวทั้งผักและผลไม้ เพื่อให้ได้ความอร่อย ทานง่าย ปั่นรวมกันแบบไม่แยกกาก ทำให้ได้ปริมาณใยอาหารจากผักเต็ม ๆ วิตามินแร่ธาตุยังคงอยู่ ที่สำคัญสดส่งตรงจากฟาร์มหรือ Fresh From Farm ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และไม่เติมน้ำตาล
เมนูนี้ทานได้ทุกเวลา ทานเมื่อท้องว่างจะดีที่สุด เพราะการทานผักตอนท้องว่างทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารอื่น ๆ ในผักได้เต็มที่ หรือจะทานเมื่อมื้ออาหารนั้นเราทานผักน้อยเกินไป
นอกจากนี้ Rim Ping Organic Farm ยังมี น้ำผักปั่นไม่แยกกาก ชนิดอื่น ๆ เช่น
Green Passion สลัดผักแบบต่าง ๆ ปั่นรวมกัน สำหรับคนรักการกินผัก 1 ขวด เทียบเท่าการกินผักสลัด 1 จาน
Beet Passion บีทรูทปั่นผสมกับผักผลไม้ ช่วยเติมความสดชื่นระหว่างวัน
Tomato Passion น้ำมะเขือเทศปั่นไม่แยกกากผสมเสาวรสและสัปปะรด สำหรับคนที่ชอบบำรุงผิวพรรณ
Carrot Passion แครอทปั่นไม่แยกกากผสมเสาวรสและสัปปะรด ช่วยเสริมวิตามิน A
นอกจากผักผลไม้สด ที่ฟาร์มยังผลิตสินค้าพร้อมทาน เช่น สลัดกล่องพร้อมทาน ที่เน้นทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยแนวคิดว่า “กินผักต้องอร่อยด้วย” และที่สำคัญ ฟาร์มแห่งนี้ได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งรับรองความสะอาด ปลอดภัย และคุณภาพในกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร
อีกทั้งยังใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยล้างผักด้วยระบบน้ำวน ที่มีกระบวนการล้างถึง 3 ขั้นตอน และใช้เครื่องลดอุณหภูมิแบบสูญญากาศ(Vacuum cooling) เพื่อคงความสดใหม่ของผัก หรือ “Fresh From Farm” พร้อมส่งต่อสุขภาพดีถึงมือผู้บริโภค
สินค้าน้ำผักปั่นไม่แยกกาก สามารถหาซื้อได้ในหลายช่องทาง เน้นการขายช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ สินค้าผักผลไม้ ของ Rim Ping Organic Farm ขายในเชียงใหม่ ที่ร้าน Farm Foods Market ร้านขายผักผลไม้รวบรวมผักออร์แกนิกสด สินค้าเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพจากทั่วไทย นอกจากนี้ ยังมีขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต
Rim Ping Organic Farm ไม่ได้ตั้งใจแค่ “ปลูกผักขาย” แต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เห็นคุณค่าของอาหารที่ดีและปลอดภัย เพราะเชื่อว่า “สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากอาหารที่เรากินทุกวัน”
หากกำลังมองหาทางเลือกที่มั่นใจได้ในความปลอดภัย คุณภาพของอาหาร และความอร่อย Rim Ping Organic Farm คืออีกหนึ่งคำตอบที่ดีจากธรรมชาติ และหัวใจของคนที่ใส่ใจสุขภาพอย่างแท้จริง
