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August 03, 2026
Riya

จุดซ่อนเร้น เรื่องของทุกวัยที่ต้องดูแลอย่างเข้าใจ

เรื่องของ จุดซ่อนเร้น เมื่อก่อนคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องแค่ของเฉพาะสาวๆ แต่คุณผู้หญิงลืมไปหรือเปล่าน๊า ว่าไม่ว่าวัยไหน ก็มีน้องสาวเหมือนๆ กัน แต่ที่ไม่เหมือนคือ ในแต่ละช่วงวัยของผู้หญิง มีวิธีการดูแลน้องสาวที่แตกต่างกันไป วันนี้ชีวจิตจะชวนทุกคนมาเข้าใจความแตกต่างของช่วงวัย เพื่อการดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างเหมาะสม เพราะไม่ว่าวัยไหนความมั่นใจในจุดซ่อนเร้นก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน 

ปัญหาของจุดซ่อนเร้น ในแต่ละช่วงวัย

วัยเด็ก

ในวัยนี้ไม่เพียงจะเป็นวัยที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย จนเกิดเหงื่อได้มากกว่าวัยอื่นๆ แล้ว การดูแลสุขอนามัยด้วยตนเองก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงมักเกิดปัญหาได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ ปัญหาในวัยดังกล่าวที่มักพบเจอได้บ่อยคือ คัน หรือระคายเคืองที่จุดซ่อนเร้น จากการอับชื้น การทำความสะอาดผิดวิธี นอกจากนั้นบริเวณจุดซ่อนเร้นของเด็กๆ ยังบอบบางกว่าผู้ใหญ่ จึงมักแพ้สารเคมีได้ง่ายกว่า

การดูแล : ในวัยนี้ ใช้เพียงน้ำสะอาดก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด สอนการทำความสะอาดที่ถูกวิธี จากด้านหน้าไปด้านหลัง [1]

วัยรุ่น และผู้ใหญ่

ในวัยนี้เป็นวัยที่พรั่งพร้อมและสมบูรณ์  แต่ด้วยกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ที่บางครั้งก็เป็นการทำลายเกราะป้องกันทางธรรมชาติได้อย่างไม่รู้ตัว [2] เช่นการสูบบุหรี่ การรักษาความสะอาด การมีเพศสัมพันธ์ เสื้อผ้าที่รัดแน่น เหล่านี้ล้วนส่งผลได้ทั้งสิ้นเลยค่ะ และเมื่อเกราะป้องกันจุดซ่อนเร้นอ่อนแอลง แน่นอนเลยว่าส่งผลเสียต่อน้องสาวอย่างมากเลยทีเดียว โดยอาจส่งผลให้เกิด

  • คัน ระคายเคืองที่จุดซ่อนเร้น
  • น้องสาวมีกลิ่นไม่พึงประสงค์

การดูแล : สาวๆ ในวัยนี้มีข้อปฏิบัติที่ทำได้ง่ายๆ คือ [3]

  1. ทำความสะอาดทุกครั้ง หลังเข้าห้องน้ำ โดยทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลัง และซับให้แห้งเพื่อป้องกันการอับชื้น
  2. ทำความสะอาดเช้า – เย็น ด้วยน้ำสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นที่มีค่า pH เหมาะสมกับธรรมชาติของจุดซ่อนเร้น และที่สำคัญไม่ต้องสวนล้างเพราะนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังเป็นการทำร้ายจุดซ่อนเร้นอีกด้วย
  3. สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี สะอาด และไม่รัดแน่นจนเกินไป
  4. สังเกตความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะอาการผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็นสัญญาณของอาการที่คาดไม่ถึงได้เช่นเดียวกัน

คุณแม่กำลังตั้งครรภ์

เป็นช่วงที่ผู้หญิงอย่างเราๆ แปรปรวนทั้งร่างกายและจิตใจ น้องสาวเองก็สวิงไม่น้อยกว่ากันเลยค่ะ [4] จึงต้องการการดูแลจุดซ่อนเร้นให้เหมาะสมเช่นเดียวกับวัยอื่นๆ

การดูแล : สำหรับสาวๆ ที่กำลังจะเป็นคุณแม่ความอ่อนโยนเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรทั้งนั้น รวมถึงการทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นเช่นเดียวกันค่ะ [5]ควรทำความสะอาดอย่างอ่อนโยน ด้วยน้ำเปล่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากน้ำหอม ดูแลไม่ให้อับชื้น เลือกสวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ ไม่เพียงเพื่อตัวเอง แต่ยังเพื่อลูกตัวน้อยๆ อีกด้วย

วัยทอง

อีกหนึ่งช่วงวัยที่สวิงแบบหนักๆ สะบัดร้อน สะบัดหนาว สมกับเป็นวัยเลือดจะไป ลมจะมา

การดูแล : สำหรับการดูแล นอกจากจะเป็นเรื่องของการป้องกันการอับชื้น

สนับสนุนบทความโดย

Lactobiome+ (แลคโตไบโอม พลัส) ตัวช่วยจุดซ่อนเร้น[6]

Lactobiome+ (แลคโตไบโอม พลัส) เป็นการผสาน 2 ส่วนผสมชั้นยอดเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องสาว คือสารสกัดน้ำนมจากธรรมชาติ และกรดแลคติกออร์แกนิค ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับจุดซ่อนเร้น  เพื่อทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยน สารสกัดน้ำนมจากธรรมชาติ มอบความชุ่มชื้นอ่อนโยน เหมาะสำหรับจุดซ่อนเร้นอันแสนบอบบาง ให้รู้สึกสดชื่น และ Lactobiome+ (แลคโตไบโอม พลัส)  ก็มีอยู่ใน เฉพาะ Lactacyd เท่านั้น! หาจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ได้น้า

Lactacyd ตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจ ด้วยพลังจาก แลคโตไบโอมพลัส

Lactobiome+ (แลคโตไบโอม พลัส) ส่วนผสมเอกสิทธิ์ที่มีเฉพาะใน แลคตาซิด เท่านั้น แน่นอนว่าช่วยดูแลผู้หญิงให้มั่นใจในน้องสาวได้มากขึ้น ที่สำคัญคือมีหลากหลายสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน

การดูแลจุดซ่อนเร้นในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีความสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะใช้แลคตาซิดได้ทุกสูตรในการดูแลจุดซ่อนเร้น โดยเลือกสูตรที่เข้ากับไลฟ์สไตล์


All Day Care  สำหรับความมั่นใจในทุกวัน ช่วยทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยน ลดกลิ่นอับ สดชื่น มั่นใจตลอดวัน

Odor Fresh สูตรสำหรับสาวๆ ที่มีกิจกรรมหนัก หรือออกกำลังกายเป็นประจำ สูตรนี้จะช่วยปกป้องกลิ่นไม่พึงประสงค์นาน 24 ชั่วโมง[7] ให้ความรู้สึกสะอาด สดชื่นยาวนาน ไม่อับชื้น

Cool Sensation ตอบโจทย์สำหรับเมืองร้อน กับสูตรที่ให้ความรู้สึกเย็นทันที[8] ด้วยสารสกัดเมนทอลจากธรรมชาติ

Pearl Intimate ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใส[9] ด้วยคุณค่าจากสารสกัดจากธรรมชาติ อัลโกไวท์จากใต้ทะเล และแอ็คติโพน-บีจากพืช

Soft & Silky ให้ความรู้สึกผิวเนียนนุ่ม ด้วยมอยส์เจอไรเซอร์

Extra Sensitive สูตรอ่อนโยนพิเศษ เพื่อผิวบอบบางแพ้ง่ายโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับวันมีประจำเดือน

เพราะไม่ว่าวัยไหนการดูแลจุดซ่อนเร้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นใจ แต่ยังเป็นเรื่องของความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะ  เพราะเมื่อเข้าใจแล้วการดูแลก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป

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Lazada: https://s.lazada.co.th/s.rHJlw

[1] เลี้ยงลูกตามใจหมอ, การทำความสะอาดจิมิ๊, แฟนเพจเฟซบุ๊ค เลี้ยงลูกตามใจหมอ, 11 พฤศจิกายน 2019,
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[3] Thai Health Promotion Foundation. การดูแลสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการติดเชื้อในช่องคลอด. ThaiHealth.or.th, n.d. Available at: https://www.thaihealth.or.th/?p=226585 [Accessed 26 March 2026].

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[7] ผลสำรวจความพึงพอใจในกลุ่มอาสาสมัคร เพศหญิง อายุ 18-45 ปี จำนวน 462 คน ในเดือน ก.ย. – ต.ค. 2559 83% รู้สึกว่าช่วยปกป้องกลิ่นไม่พึงประสงค์ 24 ชม. ผลสำรวจโดย Ipsos Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ (ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

[8] รู้สึกเย็นภายใน 30 วินาที ความรู้สึกเย็นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

[9] ผลการทดสอบทางคลินิกในกลุ่มอาสาสมัคร เพศหญิง อายุ 18-45 ปี จำนวน 30 คน ในเดือน มิ.ย. 2554 โดย Clinical Trial Management and Testing Center ประเทศฟิลิปปินส์

*ผลการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัคร เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 842 คน  ในเดือน พ.ค. – ต.ค. 2553 โดย Pakistan Medical Association ประเทศปากีสถาน

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