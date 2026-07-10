“HEAD & SHOULDERS CLINICAL STRENGTH” เปิดตัวนวัตกรรมดูแลหนังศีรษะ 3 สูตรใหม่ที่มี Selenium Sulfide 1% ขจัดรังแคซ้ำซากสูงถึง 100% พร้อมเปิดความเข้าใจใหม่ร่วมกับ “หมออร-อรอุมา” และ “เอิร์ธฐา” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ชี้สุขภาพหนังศีรษะที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความมั่นใจ!!
การมีรังแคบนหนังศีรษะจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องอับอายอีกต่อไป เพราะแท้จริงแล้วรังแคเป็นภาวะของหนังศีรษะที่เกิดจากกลไกทางชีววิทยาของร่างกาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศทุกวัย แม้จะดูแลความสะอาดอย่างดีแล้วก็ตาม และแม้รังแคจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการดูแลที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
“HEAD & SHOULDERS” แบรนด์แชมพูขจัดรังแคอันดับ 1 ของโลก และแบรนด์ที่แพทย์ผิวหนังแนะนำให้เลือกใช้มากที่สุด ได้เปิดเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับปัญหารังแคผ่านการเสวนาหัวข้อ “From Flakes to Facts: รังแคเป็นปัญหาของหนังศีรษะ ไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย” เพื่อพลิกโฉมความเข้าใจผิด ๆ ของสังคม พร้อมเปิดตัวโซลูชันล่าสุดที่จะช่วยทลายข้อจำกัดเดิม ๆ ในการดูแล หนังศีรษะสำหรับคนที่มีปัญหารังแคเกิดซ้ำซากมาอย่างยาวนาน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลายคนเข้าใจผิดกันว่ารังแคเกิดจากสุขอนามัยที่ไม่ดี หรือการรักษาความสะอาดบนหนังศีรษะไม่เพียงพอ ซึ่งมีผลต่อความมั่นใจ และการใช้ชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว “รังแคคือภาวะความผิดปกติของหนังศีรษะที่เกิดจากกลไกทางชีววิทยา และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน” โดยมีปัจจัยร่วม 3 อย่างได้แก่
- Malassezia globosa: จุลินทรีย์ธรรมชาติบนหนังศีรษะของทุกคน
- Scalp Oil (Sebum): น้ำมันที่หนังศีรษะผลิตออกมา
- Individual Susceptibility: ความไวต่อการตอบสนองของร่างกายแต่ละบุคคล
เมื่อปัจจัยเหล่านี้ทำงานร่วมกันจึงเป็นเหตุกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองและเร่งการผลัดเซลล์ผิวจนกลายเป็นสะเก็ดรังแค ดังนั้นรังแคจึงจัดเป็นภาวะเรื้อรังเช่นเดียวกับโรคทางกายทั่วไปที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถ “ควบคุมและจัดการได้” ในระยะยาวผ่านการดูแลอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาทางคลินิกพบว่า เมื่อหยุดใช้แชมพูขจัดรังแคและกลับไปใช้แชมพูทั่วไป เชื้อ Malassezia และตัวชี้วัดการอักเสบบนหนังศีรษะจะเริ่มเพิ่มขึ้นภายใน 17 วัน และภายใน 28 วัน หนังศีรษะมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะรังแคอีกครั้ง
ปัญหารังแคไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของหนังศีรษะ แต่ยังส่งผลต่อความมั่นใจและสุขภาวะทางอารมณ์ของผู้คนจำนวนมาก ตั้งแต่ความกังวลเมื่อต้องสวมเสื้อผ้าสีเข้ม ความไม่มั่นใจในการเข้าสังคม ไปจนถึงการถูกรบกวนสมาธิในช่วงเวลาสำคัญของชีวิต ซึ่งล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในแต่ละวัน
ซึ่ง “คุณชิดชนก อมรมนัส” P&G Haircare Brand Director กล่าวว่า “เราศึกษาเชิงลึกถึงพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า หลายคนไม่ได้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์เพราะคิดว่ารังแคหายขาดแล้วเพียงอย่างเดียว แต่หลายครั้งผู้บริโภคไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์รังแคอย่างต่อเนื่อง เพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ดี ทั้งเรื่องกลิ่น และผลลัพธ์ของเส้นผม ดังนั้นเราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ “HEAD & SHOULDERS CLINICAL STRENGTH” นี้ขึ้นมา เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคอย่างตรงจุดมากขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องของกลิ่น หรือฟอง ความสำคัญที่สุดคือเรากำลังมอบประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคอยากใช้ผลิตภัณฑ์รักษารังแคอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมรังแคไม่ให้กลับเกิดซ้ำได้อีกค่ะ”
โดยมี “คุณหมออร-พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ และผู้ริเริ่มแนวคิด Hair Longevity กล่าวว่า “จริงๆ แล้วการที่คนเรามีรังแคมัน ไม่ได้เกิดจากการที่เรารักษาความสะอาดไม่ดีนะคะ แต่มันม์การทำงานร่วมกันของปัจจัยอื่นๆ ถึงสามอย่างด้วยกันเรียกสันๆ ว่า Dandruf Causality Triangle แบ่งเป็นปัจจัยแรกคือ Malassezia Globosa ปัจจัยต่อมาคือ Sebum หรือน้ำมันค่ะ ส่วนปัจจัยสุดท้ายคือ Individual Susceptibility เมื่อทั้งสามปัจจัยหลักทำงานพร้อมกัน ก็ทำให้เกิดอาการระคายเคือง จนมีการผลัดเซลล์ผิวที่เร็วกว่าปกติ สุดท้ายจึงก่อ ให้เกิดรังแคขึ้นได้ค่ะ”
ด้าน “เอิร์ธฐา-อติรุจ อาษาศึก” กล่าวเสริมว่า “รังแคเป็นสภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาได้อย่างที่คุณหมออรกล่าวไว้ หากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม รักษาและดูแลถูกจุด ปัจจัยต่างๆ จะถูกควบคุม อาการรังแคก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่หากเราไม่ดูแลอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยกระตุ้นทั้งสามอย่างที่บอกไปก่อนหน้าก็จะสร้างปริมาณจุลินทรีย์ จนเกิดการอักเสบ และผลัดเซลล์ผิวเรื่อยๆ ทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นรังแคได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เวลา และใส่ใจในการดูแลอย่างต่อเนื่องครับ”
เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหารังแครุนแรง เรื้อรัง และเกิดซ้ำซาก (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของคนไทย) Head & Shoulders จึงพัฒนา “HEAD & SHOULDERS CLINICAL STRENGTH” ภายใต้แนวคิด Efficacy + Delight ที่ผสานทั้งประสิทธิภาพในการจัดการต้นเหตุของรังแคและประสบการณ์การใช้ที่เหนือกว่า ด้วย Selenium Sulfide 1% หนึ่งในสารขจัดรังแคประสิทธิภาพสูง พร้อมมอบสัมผัสการสระผมที่น่าใช้ด้วยกลิ่นหอมไม่ฉุน ฟองนุ่มละเอียด และผมนุ่มสลวยไม่แห้งกระด้าง
“HEAD & SHOULDERS” มุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่ารังแคเป็นภาวะของหนังศีรษะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม เราจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานทั้งประสิทธิภาพในการจัดการรังแคและประสบการณ์การใช้ที่ดี เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถดูแลหนังศีรษะได้อย่างต่อเนื่องและกลับมามั่นใจในทุกวันอีกครั้ง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์การดูแลหนังศีรษะที่ผสานทั้งประสิทธิภาพและความสบายในการใช้กับ “HEAD & SHOULDERS CLINICAL STRENGTH” ได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ เพราะเมื่อเข้าใจต้นเหตุของรังแคอย่างถูกต้อง การดูแลหนังศีรษะอย่างต่อเนื่องก็สามารถช่วยให้ทุกคนกลับมามั่นใจได้อีกครั้งในทุกวัน และนี่คือเป้าหมายสำคัญของ Head & Shoulders ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการขจัดรังแค แต่ต้องการช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ขจัดรังแคที่เกิดซ้ำซาก สูงถึง 100%^ ผลทดสอบทางคลินิกโดย Beijing Sino-German Union Cosmetic ประเทศจีน มี.ค.- พ.ย. 2562 ในอาสาสมัคร 166 คน, รังแคที่มองเห็นได้เมื่อใช้ต่อเนื่อง
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