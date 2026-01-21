อันตรายของ ไขมันหน้าท้อง
วันนี้เรามาว่ากันที่เรื่อง ไขมันหน้าท้อง ค่ะ ใครๆ ก็รู้ว่าไขมันส่วนนี้เกิดง่าย กำจัดยากใช่เล่น นอกจากจะทำให้รูปร่างดูไม่ชวนมองแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยค่ะ มาดูกันเลยว่าไขมันหน้าท้องทำให้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้าง
อันตรายที่แพทย์ไม่อยากให้มองข้าม
รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า ในคนที่เป็นโรคอ้วนลงพุงจะพบว่ามีปริมาณไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) มาก โดยไขมันชนิดนี้จัดเป็นไขมันใต้ชั้นผิวหนัง เกิดจากการสะสมไขมันในอาหารที่ร่างกายเผาผลาญเป็นพลังงานไม่หมด
สาเหตุที่เรียกว่าไขมันในช่องท้อง เพราะเจ้าไขมันเหล่านี้มักจะไปเกาะบริเวณระหว่างกล้ามเนื้อน้องกับอวัยวะภายในช่องท้อง โดยแทรกตัวในเนื้อเยื่อของเซลล์ต่างๆ หากมองจากภายนอกจะเห็นว่าคนคนนั้นมีหน้าท้องยื่นออกมา ขณะที่ถ้าใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูจะพบว่าอวัยวะภายในของคนที่มีหน้าท้องยื่นนั้นจะมีถุงไขมันสีเหลืองห่อหุ้มอยู่
ข้อระวังคือ ไขมันชนิดนี้สลายตัวเป็นกรดไขมันอิสระและละลายเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่างๆ ได้ จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากเมื่อเทียบกับไขมันบริเวณอื่นๆ ในร่างกาย ตัวอย่างเช่น ถ้าไปสะสมที่ตับจนเกิดภาวะไขมันพอกตับ (Fatty Liver Disease) หรือไขมันเกาะตับ เกิดจากการสะสมไขมันในตับมากเกินปกติหรือประมาณร้อยละ 5-10 ของตับ เพิ่มความเสี่ยงเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง การเกิดพังผิดในตับ และภาวะตับแข็ง
นอกจากนี้ไขมันช่องท้องยังเป็นไขมันที่เผาผลาญออกให้หมดยากกว่าไขมันในบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย อีกทั้งทำให้กรดไขมันอิสระในกระแสเลือดเพิ่มปริมาณขึ้น และส่งผลยับยั้งกระบวนการเผาผลาญของกลูโคสที่กล้ามเนื้อ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น สุดท้ายร่างกายก็เกิดภาวะดื้ออินซูลิน และกลายเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตามมา
หากปล่อยทิ้งไว้ ก็จะเพิ่มความเสี่ยงโรคอื่นๆ ได้อีก เช่น ง่วงซึม หายใจไม่เต็มปอด ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ไตวาย หัวใจวาย มะเร็ง ข้อเสื่อม ข้ออักเสบ ปวดหลัง ปวดเข่า เส้นเลือดในสมองแตก เสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้
(ข้อมูลจาก คอลัมน์ เรื่องพิเศษ นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 536)
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ
7 อันตราย ที่ตามมากับ โรคอ้วนลงพุง หากปล่อยทิ้งไว้
กินมากไป ขาดออกกำลังกาย นำไปสู่ ” อ้วนลงพุง “