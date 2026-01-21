ไขมันหน้าท้อง
1471
January 21, 2026
cheewajitmedia

อันตรายของ ไขมันหน้าท้อง หรือ ไขมันในช่องท้อง ที่ไม่ควรมองข้าม

อันตรายของ ไขมันหน้าท้อง

วันนี้เรามาว่ากันที่เรื่อง ไขมันหน้าท้อง ค่ะ ใครๆ ก็รู้ว่าไขมันส่วนนี้เกิดง่าย กำจัดยากใช่เล่น นอกจากจะทำให้รูปร่างดูไม่ชวนมองแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยค่ะ มาดูกันเลยว่าไขมันหน้าท้องทำให้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้าง

อันตรายที่แพทย์ไม่อยากให้มองข้าม

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า ในคนที่เป็นโรคอ้วนลงพุงจะพบว่ามีปริมาณไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) มาก โดยไขมันชนิดนี้จัดเป็นไขมันใต้ชั้นผิวหนัง เกิดจากการสะสมไขมันในอาหารที่ร่างกายเผาผลาญเป็นพลังงานไม่หมด

สาเหตุที่เรียกว่าไขมันในช่องท้อง เพราะเจ้าไขมันเหล่านี้มักจะไปเกาะบริเวณระหว่างกล้ามเนื้อน้องกับอวัยวะภายในช่องท้อง โดยแทรกตัวในเนื้อเยื่อของเซลล์ต่างๆ หากมองจากภายนอกจะเห็นว่าคนคนนั้นมีหน้าท้องยื่นออกมา ขณะที่ถ้าใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูจะพบว่าอวัยวะภายในของคนที่มีหน้าท้องยื่นนั้นจะมีถุงไขมันสีเหลืองห่อหุ้มอยู่

ข้อระวังคือ ไขมันชนิดนี้สลายตัวเป็นกรดไขมันอิสระและละลายเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่างๆ ได้ จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากเมื่อเทียบกับไขมันบริเวณอื่นๆ ในร่างกาย ตัวอย่างเช่น ถ้าไปสะสมที่ตับจนเกิดภาวะไขมันพอกตับ (Fatty Liver Disease) หรือไขมันเกาะตับ เกิดจากการสะสมไขมันในตับมากเกินปกติหรือประมาณร้อยละ 5-10 ของตับ เพิ่มความเสี่ยงเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง การเกิดพังผิดในตับ และภาวะตับแข็ง

นอกจากนี้ไขมันช่องท้องยังเป็นไขมันที่เผาผลาญออกให้หมดยากกว่าไขมันในบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย อีกทั้งทำให้กรดไขมันอิสระในกระแสเลือดเพิ่มปริมาณขึ้น และส่งผลยับยั้งกระบวนการเผาผลาญของกลูโคสที่กล้ามเนื้อ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น สุดท้ายร่างกายก็เกิดภาวะดื้ออินซูลิน และกลายเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตามมา

หากปล่อยทิ้งไว้ ก็จะเพิ่มความเสี่ยงโรคอื่นๆ ได้อีก เช่น ง่วงซึม หายใจไม่เต็มปอด ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ไตวาย หัวใจวาย มะเร็ง ข้อเสื่อม ข้ออักเสบ ปวดหลัง ปวดเข่า เส้นเลือดในสมองแตก เสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้

(ข้อมูลจาก คอลัมน์ เรื่องพิเศษ นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 536)

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

7 อันตราย ที่ตามมากับ โรคอ้วนลงพุง หากปล่อยทิ้งไว้

กินมากไป ขาดออกกำลังกาย นำไปสู่ ” อ้วนลงพุง “

รู้หรือไม่ โรคอ้วนลงพุงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ สว.อย่างมาก?

Posted in BODYTAGGED : /
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer
ชีวจิตแนวความคิดเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม "ชีว"ที่หมายถึง"กาย"รวมเข้ากับ"จิต"ที่หมายถึง"ใจ"

Related

รู้ไว้ แพ้ยา อาการยังไง เป็นเมื่อไหร่หยุดทันที

ดูแลสุขภาพ / Riya
Read More +
ปวดท้องประจำเดือน

แก้ปวดประจําเดือน แบบธรรมชาติ ด้วยว่านไทยๆ

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
มดลูกหย่อน

ยกของหนักเกินไป สาเหตุทำให้มดลูกหย่อน

สุขกาย / Riya
Read More +
ในหลวงรัชกาลที่ 9

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ดูแลสุขภาพ / cheewajitmedia
Read More +
ตักบาตรทำบุญ

ลดหวานมันเค็มเพิ่มผัก-ผลไม้ ทำบุญสร้างสุขภาวะแก่พระสงฆ์

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
บุ่หรี่ไฟฟ้า

พบรายแรกในประเทศไทย ผู้ป่วยปอดอักเสบ จากบุหรี่ไฟฟ้า สูตรผสมกัญชา

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +

5 ของดีดูแลสุขภาพตามหลัก “อายุรเวท”

ดูแลสุขภาพ / Riya
Read More +
เคล็ดลับอายุยืน, โอกินาวา, ญี่ปุ่น, ชาวญี่ปุ่น, อายุยืน

OKINAWA’s Secrets เคล็ดลับอายุยืนจากเกาะอมตะ

ดูแลสุขภาพ / cheewajitmedia
Read More +
ลดความอ้วน, ลดน้ำหนัก, อ้วน, คนอ้วน,วิธีลดความอ้วน

3 เคล็ดลับลดความอ้วน จากประสบการณ์ตรง

ดูแลสุขภาพ / cheewajitmedia
Read More +

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์

Tel : 085 661 4629 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
cheewajitmedia@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

02-422-9999 ต่อ 4180 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2026 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.