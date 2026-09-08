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September 08, 2026
cheewajitmedia

เทคนิคดีๆ ลดคอเลสเตอรอล ด้วยหลักการหยุดเติม+เพิ่มไขมันดี

ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่เติมตัวร้าย และเพิ่มตัวดี

หากกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลและไขมันสูงเป็นประจำ ไขมันจะฝังตัวสะสมตามผนังหลอดเลือด วันร้ายคืนร้าย หากเกิดการอุดตันบริเวณหลอดเลือดหัวใจ นั่งอยู่เฉยๆ หัวเราะอยู่ดีๆก็อาจเสียชีวิตได้ในทันทีโดยไม่มีสัญญาณเตือน นี่ไม่ใช่คำขู่ แต่เป็นข้อมูลจริงที่ไม่ควรมองข้าม วันนี้เราจึงมาแนะนำวิธี ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ง่ายๆ ที่ทุกคนควรรู้ไว้ค่ะ

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เลือกกินผักผลไม้ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้

หยุดเติมคอเลสเตอรอลให้ร่างกาย

แท้จริงแล้วร่างกายมีกลไกแสนวิเศษที่สามารถกำจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินได้โดยอัตโนมัติแต่เพราะปากขยันกินขยันเติมคอเลสเตอรอลให้หลอดเลือด จึงยากที่ร่างกายจะกำจัดทัน ฉะนั้นในสัปดาห์แรกควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาหายใจ กลับมาเดินเครื่องกำจัดคอเลสเตอรอลได้อีกครั้ง

อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงพบมากในเนื้อสัตว์ และพบสูงสุดในเครื่องในสัตว์

สมองหมู1 ขีด มีคอเลสเตอรอลสูงถึง 2,000 มิลลิกรัม ตับหมู เซ่งจี๊หมู มีคอเลสเตอรอลสูง 300 –400 มิลลิกรัม (โดยทั่วไปแนะนำให้กินคอเลสเตอรอลไม่เกินวันละ 300 มิลลิกรัม)

ทราบแล้วคงต้องบอกลาก๋วยจั๊บ ต้มเลือดหมู แกงอ่อมต้มแซ่บ และสารพัดผัดที่ใส่เครื่องใน เพื่อสุขภาพทดีของหัวใจ ี่ และหลอดเลือด

สำหรับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงชนิดอื่นที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ ไข่แดง ไข่นกกระทา หอยนางรม ปลาหมึก น้ำมันและไขมันจากสัตว์

นอกจากนี้ควรควบคุมอาหารที่มีไขมันสูงร่วมด้วย เช่น เนื้อสัตว์ติดหนังติดมัน น้ำมันปาล์ม กะทิ และอาหารประเภททอดน้ำมันท่วม เพราะคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือดประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ สร้างจากกรดไขมันอิ่มตัวโดยตับและเซลล์ในลำไส้เล็ก

อาหารจากพืชไร้คอเลสเตอรอล

ผัก ผลไม้ ธัญพืชนานาชนิด นับเป็นอาหารจากธรรมชาติที่ปราศจากคอเลสเตอรอล หลายคนที่หันมากินอาหารมังสวิรัติ ลดอาหารจากเนื้อสัตว์ จึงมีระดับคอเลสเตอรอลร้ายในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัดฉะนั้นวิธีลดอาหารจากเนื้อสัตว์และเพิ่มอาหารจากพืชในอาหารมื้อหลักจึงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายชนิดที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ จึงโฆษณาอย่างมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไร้คอเลสเตอรอล แม้ไร้คอเลสเตอรอลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดจากไขมันอิ่มตัวที่มีผลเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายภายหลัง

จึงแนะนำว่า ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปใด ๆ ควรสังเกตบนฉลากผลิตภัณฑ์ว่าปลอดไขมันอิ่มตัว หรือมีไขมันอิ่มตัวต่ำร่วมด้วย

คอเลสเตอรอลในเลือด
ออกกำลังกายเป็นประจำ เพิ่มเอชดีแอลคอเลสเตอรอลในร่างกาย

ออกกำลังกาย  เพิ่มไขมันดี

การออกกำลังกายช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี ชื่อเอชดีแอลคอเลสเตอรอล (HDL-Cholesterol) ทำหน้าที่ลำเลียงคอเลสเตอรอลตัวร้ายที่เหลือใช้มากำจัดที่ตับ ยิ่งออกกำลังกายเป็นประจำ ยิ่งช่วยเพิ่มไขมันชนิดดี ช่วยให้ร่างกายลดระดับไขมันร้ายโดยอัตโนมัติ

ชายและหญิงควรมีระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีมากกว่า 40 – 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ยิ่งตัวเลขสูง ยิ่งดี เพราะช่วยให้เบาใจได้ว่า มีเกราะป้องกันจากโรคหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดตีบ และโรคหัวใจขาดเลือด

จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศญี่ปุ่น พบว่า ใน 1 วันยิ่งเดินมาก ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดียิ่งเพิ่มขึ้น โดยทุก 2,000 ก้าวเดินที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรทั้งนี้ยังแนะนำให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นเดินออกกำลังกาย โดยเดินเร็วต่อเนื่องนาน 25 นาทีเป็นประจำทุกวัน

นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้เลือกวิธีออกกำลังกายที่ต้องใช้ออกซิเจน เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง 20 นาที ปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำนาน 25 นาที เป็นประจำสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง เพราะนอกจากช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี ยังทำให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายสะดวก ช่วยให้ไขมันร้ายสลายตัวง่ายขึ้นอีกทางหนึ่ง

3 วิธีช่วยเพิ่มไขมันดี

นอกจากออกกำลังกายสม่ำเสมอ ยังมีอีกหลายวิธีที่ควรทำควบคู่กันไปเพื่อเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือเอชดีแอลคอเลสเตอรอล ดังนี้

1. งดสูบบุหรี่ เพราะไม่เพียงทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีลดลงยังมีผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย

2. ควบคุมให้น้ำหนักอยู่ในระดับปกติ(น้ำหนักตัวไม่ควรมากกว่า = ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร) x 22.9) เพราะน้ำหนักตัวที่ลดลงทุก 1 กิโลกรัม สามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีถึง 0.35 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์สูง เช่น เนื้อสัตว์ติดหนังติดมัน อาหารทอดน้ำมันท่วมขนมปังและเบเกอรี่ที่มีส่วนประกอบของเนยและมาการีนเพราะไขมันเหล่านี้ไม่เพียงลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดดียังมีผลเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลร้ายชนิดแอลดีแอลด้วย

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