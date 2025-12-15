ให้นมลูก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้หรือไม่ ลูกปลอดภัยหรือเปล่า เป็นคำถามที่คุณพ่อ คุณเเม่ หลายคนอาจสงสัย เเละต้องการคำตอบ เพราะในเเต่ละปีโรคไข้หวัดใหญ่แต่ละสายพันธุ์ระบาดหนักแทบทั้งปี จะสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ ไขข้อข้องใจไปพร้อมๆกัน ข้อมูลจาก Centres for Disease Control and Prevention ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังต่อไปนี้
อาการไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza A และ Influenza B ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ไข้หวัดใหญ่ อาจทำให้มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจนไปถึงมีอาการที่รุนแรง และในบางครั้งอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นสตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป และคนผู้ที่มีโรคประจำตัว มีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ ส่งผลต่อชีวิตได้
สังเกตอาการไข้หวัดใหญ่
- ไข้สูง 37.8 – 39.0 องศาเซลเซียส
- ปวดหัว และปวดเมื่อยเนื้อตัว
- อ่อนเพลีย
- ไอรุนแรง
- คัดจมูก
ทารกเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องทำอย่างไร
ไข้หวัดใหญ่สามารถถ่ายทอดผ่านทางน้ำนมแม่ได้หรือไม่?
ตอบ บอกเลยว่าไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถแพร่กระจายไปยังทารกผ่านทางน้ำนมแม่ได้ เเต่ไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายเเละติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางระบบทางเดินหายใจ ละออง เมื่อคนไอ จาม พูดคุย และสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่มีเชื้อไวรัส อาจทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ได้
ดังนั้นเมื่อแม่ให้นมทารก ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ร่วมถึงต้องอยู่ใกล้ชิดกัน จึงมีโอกาสสูงมากที่จะทำให้ทารกติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จากคุณแม่ได้นะคะ
นมแม่สามารถช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ ?
ตอบ ใช่เพราะนมแม่มีแอนติบอดีและภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ที่สามารถช่วยป้องกันทารกจากไข้หวัดได้ แถมยังเป็นแหล่งโภชนาการที่สำคัญที่แนะนำสำหรับทารกด้วยนะ ถึงแม้ว่าแม่จะมีอาการป่วยก็ตาม
แต่ก่อนที่เเม่จะให้นมลูกควรจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และถ้ากรณีใช้ที่ปั๊มนม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งด้วย เพราะเชื้อไวรัสอาจอยู่ที่พื้นผิววัตถุได้
ทารกที่เป็นไข้หวัดยังสามารถกินนมแม่ต่อไปได้หรือไม่?
ตอบ ได้ เพราะเมื่อทารกมีไข้หวัดใหญ่ สิ่งที่สำคัญคือให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ต่อไป หรือป้อนนมแม่ด้วยขวดนมให้กับทารกก็ได้เช่นกัน เพราะทารกที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องการของเหลวเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและน้ำนมแม่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ข้อควรระวังสำหรับคุณเเม่ เมื่อทารกป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
ตอบ เมื่อทารกแรกเกิดติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ เนื่องจากร่างกายมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ แต่ที่น่ากังวลมากกว่าคือมีโอกาสทำให้ทารกเสียชีวิตได้ ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด
หากเเม่เเละเด็กต้องเเยกออกจากกันชั่วคราว เเม่อาจจะต้องปั้มนมให้ลูกกินเเทนการดูดนมจากเต้า เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้แก่ทารก
แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นไข้หวัดจะป้องกันทารกป่วยได้อย่างไร?
ตอบ คุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัด ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไปยังทารก เพราะทารกมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ได้ โดยเฉพาะทารกที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน เนื่องจากไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้
ดังนั้น คุณแม่ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ควรล้างมือให้สะอาด และเช็ดมือให้แห้งด้วยสบู่และน้ำก่อนที่จะสัมผัสทารก หรืออุปกรณ์ที่ทารกจะสัมผัส
ให้นมลูก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ให้นมลูก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ ?
ตอบ การฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์ และให้นมลูก สามารถช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งต่อตนเองและทารก โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้
8. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปลอดภัยสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และลูกหรือไม่?
ตอบ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่ให้นมบุตรและทารกที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ความเป็นจริงแม่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ขณะตั้งครรภ์ หรือเลี้ยงลูกด้วยนม ร่างกายสามารถพัฒนาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโรคไข้หวัดใหญ่ เเละสามารถส่งผ่าน แบ่งปันกับทารกได้ผ่านทางน้ำนมแม่
ดังนั้น การเลี้ยงลูกด้วยนมสามารถป้องกันไข้หวัดในทารกรวมถึงเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือนที่ไม่สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ มีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี สำหรับทุกคนที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป
