ประโยชน์ของแอปเปิ้ล มีดีกว่าแค่ช่วยลดน้ำหนัก

ประโยชน์ของแอปเปิ้ล ลดน้ำตาลในเลือด บำรุงหัวใจ

หากใครเคยได้ยินประโยคที่ว่า An apple a day keeps doctor away กินแอปเปิ้ลวันละผล ก็ไม่ต้องไปหาหมอ ใช่ค่ะ วันนี้เราจะมาแนะนำ ประโยชน์ของแอปเปิ้ล ที่ประโยชน์ไม่ได้มีเพียงแค่ช่วยลดน้ำหนัก แต่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพรอบด้าน แถมแอปเปิ้ลแต่ละสีก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกัน และเมื่อแปรรูปเป็นไซเดอร์ ก็มีประโยชน์มากๆ ด้วยเช่นกัน

ประโยชน์ของแอปเปิ้ล สีต่างๆ

แอปเปิ้ลแดง

เป็นที่คุ้นตากันที่สุด โดยเฉพาะพันธุ์ Red Delicious ที่มีจุดเด่นในเรื่องสุขภาพคือ มีสารแอนติออกซิแดนต์มากที่สุด และยังมีอิลาสตินและคอลลาเจนที่ดีต่อสุขภาพผิวด้วย

แอปเปิ้ลสีชมพู

เช่น พันธ์ Fuji นั้น มีฟิโนลิกมากที่สุดในบรรดาแอปเปิ้ลด้วยกัน ซึ่งสารนี้ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าและชะลอความแก่ นอกจากนั้นยังมีฟลาโวนอยด์ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินซี ทำให้ผนังหลอดเลือดฝอยแข็งแรง ลดการอักเสบ ลดไข้ รวมทั้งช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันได้ด้วย

แอปเปิ้ลสีเหลือง

เป็นแอปเปิ้ลที่ออกจะมีประโยชน์ฉีกแนวต่างจากแอปเปิ้ลสีอื่น เพราะแอปเปิ้ลสีเหลืองอย่างพันธุ์ Golden Delicious มีสารเควอร์ซิตินที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และต้อกระจก

แอปเปิ้ลเขียว

ขวัญใจคนคุมน้ำหนัก ด้วยรสเปรี้ยวอมหวาน เพราะการกินแอปเปิ้ลสีเขียวอย่างพันธุ์ Granny Smith นอกจากจะมีน้ำตาลน้อยแล้ว ยังมีอิลาสตินและคอลลาเจนที่ช่วยเสริมสร้างให้ผิวแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดี

นอกจากนั้น แอปเปิ้ลยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ ทำให้อิ่มท้องได้นานขึ้น เป็นแหล่งไบโอตินหรือวิตามินบี 7 ซึ่งจำเป็นสำหรับการสลายไขมันในการลดน้ำหนัก และยังเป็นแหล่งไอโอดีนที่จำเป็นต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ มีความสำคัญต่อการเผาผลาญอาหารและการสลายไขมันในร่างกายที่สะสมไว้ให้กลายเป็นพลังงาน โดยแอ๊ปเปิ้ล 1 ผล สามารถให้วิตามินซีได้ร้อยละ 14 ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน

ไม่เพียงแค่เรื่องของการลดน้ำหนักเท่านั้น แอปเปิ้ลยังมีสรรพคุณที่ช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs

แอปเปิ้ล กับการป้องกันโรค

บำรุงหัวใจ แอปเปิ้ลมีไฟเบอร์ละลายน้ำชนิดหนึ่งเรียกว่า เพคติน มีงานวิจัยบ่งชี้ว่า จะไปช่วยดักจับคอเลสเตอรอลและยังมีสารต้านการอักเสบที่ช่วยปกป้องคุณจากโรคหัวใจ

เบาหวาน มีรายงานว่า ผู้หญิงที่บริโภคแอปเปิ้ลอย่างน้อยวันละ 1 ผล มีโอกาสจะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพียงร้อยละ 28 เนื่องจากแอปเปิ้ลเต็มไปด้วยไฟเบอร์ละลายน้ำ เป็นกุญแจสำคัญในการลดน้ำตาลในเลือด

ปอด การศึกษาจากโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลเซนต์จอร์จในลอนดอนพบว่า คนที่กินแอปเปิ้ล 5 ผลขึ้นไปต่อสัปดาห์จะมีสมรรถภาพปอดดีกว่าคนที่ไม่กิน

แอปเปิ้ลแปรรูป

ไม่เพียงแค่แอปเปิ้ลสดเท่านั้นที่มีประโยชน์ แต่แอปเปิ้ลแปรรูปก็มีประโยชน์มากเช่นเดียวกัน โดยแอปเปิ้ลนิยมนำไปทำเป็นไซเดอร์ ซอส และไซรัป รวมถึงอบแห้ง

น้ำเอนไซม์แอปเปิ้ล สารในน้ำเอนไซม์แอปเปิ้ลช่วยให้ความจำดีและชะลอความเสื่อมของสมองได้ ในแต่ละวันจึงแนะนำให้นำแอปเปิ้ล 2 ผลมาคั้นด้วยเครื่องแยกกาก (juicer) แล้วดื่มทันที

แอปเปิ้ลแห้ง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะอุดมไปด้วยใยอาหารและธาตุเหล็ก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังลดน้ำหนัก เราสามารถกินแอปเปิ้ลแห้งเป็นของว่าง หรือใส่ลงไปในซีเรียลก็อร่อยได้ไม่แพ้กัน

ซอสแอปเปิ้ล การกินซอสแอปเปิ้ลทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากเพกทินอย่างเต็มที่ เราสามารถราดซอสแอปเปิ้ลบนปลานึ่ง สเต๊กปลา หรือของหวานที่เราชื่นชอบ

แอปเปิ้ลไซเดอร์

แอปเปิ้ลไซเดอร์มีคุณสมบัติต้านจุลชีพ เป็นผลมาจากส่วนประกอบของโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นพฤกษเคมีที่อยู่ในผักผลไม้ และพบได้จากไซเดอร์ผลไม้อื่นๆ เช่น ไซเดอร์จากองุ่น เป็นต้น โพลีฟีนอลทำหน้าที่เป็นแอนติออกซิแดนท์ที่ช่วยป้องกันการก่อตัวของอนุมูลอิสระที่จะไปทำลายเนื้อเยื่อในร่างกายได้ จากงานวิจัยแนะนำว่าโพลีฟีนอลส่งผลดีต่อร่างกายกับโรคมะเร็งบางประเภท โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และอาการผิดปกติจากการอักเสบ

นอกจากโพลีฟีนอลแล้ว แอปเปิ้ลไซเดอร์ยังมีแบคทีเรียดีที่เป็นโพรไบโอติก ช่วยส่งเสริมการทำงานของลำไส้และระบบภูมิคุ้มกัน

ข้อควรระวัง

เนื่องจากแอปเปิ้ลไซเดอร์ จัดเป็นน้ำส้ม (เครื่องปรุงรสเปรี้ยวชนิดหนึ่ง ไม่ใช่น้ำจากผลส้ม) จึงมีฤทธิ์เป็นกรด ทำให้การบริโภคแอปเปิ้ลไซเดอร์ มีข้อควรระวัง คือ

ทำลายเคลือบฟัน หากกินเพรียวๆ ลดระดับโพแทสเซียม ผู้ที่กินยาประเภทขับปัสสาวะอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนกิน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับอินซูลิน ผู้ป่วยเบาหวานควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

คำแนะนำ ในการกินแอปเปิ้ลไซเดอร์ ควรผสมน้ำอุ่น หรือผสมในเครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ หรือใช้แทนน้ำส้มสายชู

