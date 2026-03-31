น้ำพริกมะเขือพวง เมนูแพลนต์เบสด์ ช่วยต้านมะเร็ง

น้ำพริกมะเขือพวง อาหารพื้นบ้านไทยรสจัดจ้าน นับเป็นเมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน เพราะวัตถุดิบหลักคือ มะเขือพวง ซึ่งมีสารอาหารและสารพฤกษเคมีที่ดีต่อร่างกาย
ส่วนผสม
- มะเขือพวงเด็ดเม็ด 1 ถ้วย
- กระเทียมไทย 15 กลีบ
- หอมเล็กซอย 4 หัว
- พริกจินดาสีเขียวและสีแดงรวมกัน 6 เม็ด
- กะปิเผา 1 ช้อนโต๊ะ
- อินทผลัมหั่นชิ้นเล็ก 2 เม็ด
- มะเขือเทศราชินีหั่นชิ้นเล็ก 10 ลูก
- ผักชีซอยสำหรับโรยหน้า
- น้ำมันมะกอกสำหรับผัดเล็กน้อย
- ผักสดกินเคียงตามชอบ
วิธีทำ
- ต้มมะเขือพวงพอสุก ตักขึ้น จากนั้นนำไปคั่วในกระทะจนแห้ง ตักขึ้น แล้วนำไปโขลกให้ละเอียด พักไว้
- โขลกกระเทียม กะปิ และพริกจินดาพอหยาบ ใส่อินทผลัมลงไปโขลกให้เข้ากันดี
- เทน้ำมันมะกอกลงในกระทะ นำส่วนผสมที่โขลกไว้ไส่ลงไป ผัดให้หอม ตามด้วยมะเขือเทศ ผัดให้มะเขือเทศนุ่ม
- ใส่หอมเล็กลงไปผัดให้เข้ากัน ตามด้วยมะเขือพวงที่โขลกไว้ ผัดให้เข้ากัน ปิดไฟ ตักใส่ถ้วย โรยผักชี เสิร์ฟพร้อมผักสด
Did You Know? เลือกมะเขือพวงให้สดใหม่
ถึงจะมีผลจิ๋ว แต่มะเขือพวงมีเปลือกที่หนาและเหนียวกว่ามะเขือชนิดอื่น วิธีเลือกมะเขือพวงให้สดใหม่ น่ารับประทาน ให้สังเกตตรงขั้วมะเขือที่ติดแน่นอยู่กับลูกและดูที่สีผิวเปลือกที่เขียวสวย
Healthy Tip มะเขือพวง
มะเขือพวงอุดมด้วยวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามิน B1, B2, B3 B5, B6, B9 และวิตามินซี มะเขือพวงยังมีทอร์โวนิน (Torvonin) ที่เชื่อกันว่าทำให้มีฤทธิ์ขับเสมหะ และมีโซลาโซดีน (Solasodine) ซึ่งเป็นสารที่มีสรรพคุณต้านมะเร็ง มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ ที่เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็ง
นอกจากนี้ ยังมีสารเพกตินที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน โดยจะเข้าไปเคลือบผิวในลำไส้ ทำให้อาหารเคลื่อนผ่านลำไส้ได้ช้า จึงช่วยดูดซึมแป้งและน้ำตาลที่ย่อยแล้วได้ช้าลง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ ที่สำคัญมะเขือพวงมีสารทอร์โวไซด์เอ, เอช (Torvoside A, H) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเริมชนิดที่ 1 อีกด้วย
ข้อมูลจาก นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 595
