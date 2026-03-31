น้ำพริกมะเขือพวง
March 31, 2026
panniry

น้ำพริกมะเขือพวง เมนูแพลนต์เบสด์ ช่วยต้านมะเร็ง

น้ำพริกมะเขือพวง อาหารพื้นบ้านไทยรสจัดจ้าน นับเป็นเมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน เพราะวัตถุดิบหลักคือ มะเขือพวง ซึ่งมีสารอาหารและสารพฤกษเคมีที่ดีต่อร่างกาย

ส่วนผสม

  • มะเขือพวงเด็ดเม็ด 1 ถ้วย
  • กระเทียมไทย 15 กลีบ
  • หอมเล็กซอย 4 หัว
  • พริกจินดาสีเขียวและสีแดงรวมกัน 6 เม็ด
  • กะปิเผา 1 ช้อนโต๊ะ
  • อินทผลัมหั่นชิ้นเล็ก 2 เม็ด
  • มะเขือเทศราชินีหั่นชิ้นเล็ก 10 ลูก
  • ผักชีซอยสำหรับโรยหน้า
  • น้ำมันมะกอกสำหรับผัดเล็กน้อย
  • ผักสดกินเคียงตามชอบ

วิธีทำ

  1. ต้มมะเขือพวงพอสุก ตักขึ้น จากนั้นนำไปคั่วในกระทะจนแห้ง ตักขึ้น แล้วนำไปโขลกให้ละเอียด พักไว้
  2. โขลกกระเทียม กะปิ และพริกจินดาพอหยาบ ใส่อินทผลัมลงไปโขลกให้เข้ากันดี
  3. เทน้ำมันมะกอกลงในกระทะ นำส่วนผสมที่โขลกไว้ไส่ลงไป ผัดให้หอม ตามด้วยมะเขือเทศ ผัดให้มะเขือเทศนุ่ม
  4. ใส่หอมเล็กลงไปผัดให้เข้ากัน ตามด้วยมะเขือพวงที่โขลกไว้ ผัดให้เข้ากัน ปิดไฟ ตักใส่ถ้วย โรยผักชี เสิร์ฟพร้อมผักสด

Did You Know? เลือกมะเขือพวงให้สดใหม่

ถึงจะมีผลจิ๋ว แต่มะเขือพวงมีเปลือกที่หนาและเหนียวกว่ามะเขือชนิดอื่น วิธีเลือกมะเขือพวงให้สดใหม่ น่ารับประทาน ให้สังเกตตรงขั้วมะเขือที่ติดแน่นอยู่กับลูกและดูที่สีผิวเปลือกที่เขียวสวย

Healthy Tip มะเขือพวง

มะเขือพวงอุดมด้วยวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามิน B1, B2, B3 B5, B6, B9 และวิตามินซี มะเขือพวงยังมีทอร์โวนิน (Torvonin) ที่เชื่อกันว่าทำให้มีฤทธิ์ขับเสมหะ และมีโซลาโซดีน (Solasodine) ซึ่งเป็นสารที่มีสรรพคุณต้านมะเร็ง มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ ที่เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็ง

นอกจากนี้ ยังมีสารเพกตินที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน โดยจะเข้าไปเคลือบผิวในลำไส้ ทำให้อาหารเคลื่อนผ่านลำไส้ได้ช้า จึงช่วยดูดซึมแป้งและน้ำตาลที่ย่อยแล้วได้ช้าลง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ ที่สำคัญมะเขือพวงมีสารทอร์โวไซด์เอ, เอช (Torvoside A, H) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเริมชนิดที่ 1 อีกด้วย

ข้อมูลจาก นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 595

