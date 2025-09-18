มาตรฐานคุณภาพที่ผลักดันธุรกิจไทยสู่เวทีโลก
ในโลกการค้าเสรีที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน “ความเชื่อมั่น” คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคและคู่ค้าตัดสินใจเลือกสินค้า หนึ่งในตราสัญลักษณ์ที่ช่วยยืนยันคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบการไทยก็คือ Thailand Trust Mark (T MARK) เครื่องหมายที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ มอบให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อสะท้อนคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความยั่งยืน และเป็น “Trusted Quality” ที่การันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจในทุกมิติไม่ว่าจะเป็น
1.คุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (Global Quality Certification)
2.คุณภาพเรื่องมาตรฐานแรงงานไทย (Fair Labour)
3.คุณภาพเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW)
4.คุณภาพในการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Industry)
เรื่องราวความสำเร็จของสองธุรกิจที่มีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวไทยอย่าง “เซ่งเฮง นูดเดิ้ล” และ “เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้” คือหลักฐานชัดเจนว่า T MARK ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ แต่เป็น “พลังขับเคลื่อน” ที่เปลี่ยนโอกาสเล็ก ๆ ให้กลายเป็นความสำเร็จระดับโลก
เส้นทางความสำเร็จของ “เซ่งเฮง นูดเดิ้ล” จากธุรกิจครอบครัวสู่มาตรฐานสากล T MARK
หากพูดถึงเส้นบะหมี่หรือเส้นหมี่ซั่วที่คนไทยคุ้นเคย หนึ่งในชื่อที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้น “เซ่งเฮง นูดเดิ้ล” ผู้ผลิตเส้นอาหารที่อยู่คู่ครัวไทยมากว่า 70 ปี
คุณนิพนธ์ อารีย์จิตเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ่งเฮง นูดเดิ้ล จำกัด เล่าว่า “บริษัท เซ่งเฮง นูดเดิ้ล จำกัด เริ่มจากธุรกิจเล็ก ๆ ในครอบครัว จนเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ผลักดันให้มุ่งมั่น ก็คือความไว้วางใจจากผู้บริโภค ที่ทำให้สินค้าได้รับการยอมรับและครองยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง”
ซึ่งสิ่งที่ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับเกิดจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตทุกด้าน ทั้ง BRCs, HALAL, GHPs, HACCP, USFDA, Green Industry, OTOP และ T MARK เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยและคุณภาพที่ผู้บริโภคเชื่อถือได้
ก้าวสู่ตลาดโลกด้วย T MARK
เมื่อถูกถามถึงแรงบันดาลใจในการขอรับตราสัญลักษณ์ T MARK คุณนิพนธ์ตอบอย่างมั่นใจว่า “การจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ผู้บริโภคต้องการความเชื่อมั่น มาตรฐานสากลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราเริ่มต้นจากการขยายตลาดในแถบเอเชีย ก่อนจะต่อยอดไปในยุโรป อเมริกา รวมถึงตะวันออกกลางที่ยอดขายค่อนข้างดี และสินค้าที่ได้รับ T MARK มีทั้งหมี่ซั่วตรากระต่าย หมี่อบแห้งสไตล์ฮ่องกง ข้าวซอย อุด้ง และราเมน จุดเด่นของสินค้าก็คือความ เหนียวนุ่ม เก็บรักษาได้นานถึง 2 ปี โดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย และยังคงสูตรดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
T MARK ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
“หลังได้รับ T MARK เราสามารถชูความเป็นสินค้าคุณภาพของไทยได้ชัดเจนขึ้น การเจรจากับคู่ค้าต่างประเทศก็ง่ายขึ้นมาก อย่างคู่ค้าใหม่ ๆ ในยุโรปและอเมริกาก็เป็นฝ่ายที่ติดต่อเข้ามาเอง ส่วนคู่ค้าเดิมก็ยิ่งมีความมั่นใจในแบรนด์เรามากขึ้น” คุณนิพนธ์ กล่าว
อนาคตบริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น เส้นที่ทำจากแป้งโฮลวีต แป้งไร้กลูเตน พร้อมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าพัฒนาโรงงาน Green Industry จากระดับ 2 สู่ระดับ 3
ความภาคภูมิใจและข้อคิดถึงผู้ประกอบการไทย
T MARK ไม่ใช่แค่ตราสัญลักษณ์ แต่เป็นมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพการผลิต การจัดการ และวัฒนธรรมองค์กร ที่ผ่านการตรวจสอบเข้มข้นและมีความเป็นสากล หากบริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ
“ผมและทีมงานทุกคนภูมิใจมาก เพราะ T MARK คือการยืนยันว่าคุณภาพสินค้าของเราได้มาตรฐานจริง ๆ เคล็ดลับความสำเร็จคือเราไม่เคยหยุดพัฒนา ต่อให้ทำได้ดีแล้ว ก็ต้องทำให้ดียิ่งขึ้น ทั้งบุคลากรและระบบการผลิต” คุณนิพนธ์ กล่าว
บทบาทสำคัญของ DITP
สุดท้ายคุณนิพนธ์ได้กล่าวถึงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ว่า เป็นพลังสนับสนุนที่สำคัญ “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สร้างเวทีและโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้ประกอบการไทย ได้โชว์ศักยภาพและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยผลักดันให้สินค้าไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง”
พลาสติกไทยคุณภาพก้าวไกลสู่เวทีโลก: บทสัมภาษณ์ “คุณธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช”
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้ จำกัด เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ในรุ่นของคุณลุง คุณพ่อ พี่น้องตระกูล พึ่งชาญชัยกุล ร่วมกันก่อตั้งมา ปัจจุบันคือรุ่นที่ 2 ที่สานต่อกิจการ” คุณธัญญศร เล่าย้อน “เราเริ่มจากผลิตภัณฑ์พลาสติกของใช้ในครัวเรือน เช่น ลังอุตสาหกรรม กล่องเบเกอรี่ กล่องอาหาร กระติกน้ำ ถังขยะ ซึ่งแทบทุกครัวเรือนอาจเคยผ่านมือหรือใช้งานสินค้าของเรามาแล้ว แต่อาจจะยังไม่รับรู้ว่าสิ่งที่ใช้อยู่คือผลิตภัณฑ์ของเรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้
ซึ่งสิ่งที่ผลักดันบริษัทมาตลอดก็คือ การพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและอยู่เคียงข้างวิถีชีวิตคนไทย ทั้งการใช้งานในบ้านและภาคอุตสาหกรรม
ก้าวสู่มาตรฐานด้วย T MARK
แรงจูงใจในการขอรับ T MARK เกิดจากการมองเห็นคุณค่าและมาตรฐานที่เครื่องหมายนี้สะท้อนออกมา “T MARK ช่วยยืนยันว่าสินค้าผ่านการรับรองจากระบบราชการไทย มีคุณภาพจริง ดูแลแรงงาน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน เป็นแนวทางที่ดีให้บริษัทพัฒนาตัวเอง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพนักงาน”
ผลิตภัณฑ์พลาสติกของบริษัทครอบคลุมแทบทุกด้านในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านไปจนถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร จุดเด่นคือ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เพราะผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่มีโลหะหนักปนเปื้อน
ด้านการบริการ บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเน้นการดูแลหลังการขาย สนับสนุนเอกสาร และสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของแต่ละลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น
ผลลัพธ์ที่เห็นจริงหลังได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK
คุณธัญญศร เล่าว่า ทั้งบริษัทและพนักงานต่างภูมิใจที่ได้รับตรานี้ “เวลาเราไปออกงานแสดงสินค้าก็จะนำ T MARK ไปใช้สื่อสารด้วย ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาก เพราะมันการันตีว่าสินค้ามาจากประเทศไทย และผ่านมาตรฐานอย่างแท้จริง”
แม้ธุรกิจพลาสติกจะมีการแข่งขันสูงจากหลายประเทศทั่วโลก แต่ลูกค้าในยุโรปและออสเตรเลียยังคงเลือกสินค้าของบริษัท เพราะให้ความสำคัญกับคุณภาพและสิ่งแวดล้อม “แม้ราคาสินค้าเราจะแพงกว่าบางประเทศ แต่ตรา T MARK ช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนมาก”
แผนอนาคต: เดินหน้าและพัฒนาไม่หยุด
เป้าหมายต่อไปคือการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง “เราไม่ได้หวังแค่ได้ T MARK ปีเดียว แต่ตั้งใจให้ครบ 5 ปี และพร้อมปรับตัวหากเกณฑ์สูงขึ้น เพื่อยืนยันให้ลูกค้าเห็นว่าเราพัฒนาอยู่ตลอด”แม้อุตสาหกรรมพลาสติกมีการแข่งขันสูง ทั้งในไทยและต่างประเทศ บริษัทก็ยังยืนยันจุดยืนว่า เป็นบริษัทคนไทย สินค้าไทย ที่พัฒนามาตรฐานไม่หยุดนิ่ง
“อยากฝากถึงผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการเข้ารับการตรวจสอบว่า คุ้มค่ามากที่จะขอรับตราสัญลักษณ์ T MARK เพราะมันไม่ใช่แค่โล่รางวัลที่รับมาแล้วก็จบไป แต่มันคือมาตรฐานที่ช่วยให้เราต่อยอดธุรกิจได้จริง และยังเป็นเกณฑ์ที่นำมาปรับปรุงบริษัทให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ”
บทบาทของ DITP และ NEA Academy
คุณธัญญศร ยังกล่าวชื่นชมบทบาทของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ NEA Academy ที่จัดอบรม สัมมนา และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย “หลักสูตรของ NEA ไม่ได้มีแค่สำหรับผู้ประกอบการใหม่ แต่พนักงานทั่วไปก็เรียนรู้ได้ ช่วยเปิดโลกทัศน์และทำให้รู้จักผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน”
นอกจากนี้ DITP ยังสนับสนุนในด้านการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ การออกบูธแสดงสินค้า การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และการจัดนิทรรศการในต่างประเทศ ซึ่งล้วนช่วยผลักดันให้สินค้าไทยก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างมั่นคง
บทสรุป: T MARK พลังขับเคลื่อนสู่อนาคต
จากเส้นหมี่ซั่วในครัวไทยสามารถต่อยอดและก้าวไปไกลถึงตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา
จากลังพลาสติกในบ้านสู่บรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคออสเตรเลียไว้วางใจ
เรื่องราวของ เซ่งเฮง นูดเดิ้ล และ เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี้ คือบทพิสูจน์ว่า Thailand Trust Mark (T MARK) ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์บนสินค้า แต่คือมาตรฐานคุณภาพที่สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสทางการค้า และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยยืนหยัดบนเวทีโลกอย่างแท้จริง เพราะ T MARK คือความภาคภูมิใจของสินค้าไทย และคือกุญแจที่ไขประตูสู่อนาคตที่ยั่งยืน
