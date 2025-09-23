เปิด 10 โซน เด็ด SX 2025 พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก

งาน Sustainability Expo 2025 (SX 2025) เป็นมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการผสานความร่วมมือจาก 6 องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (“Sufficiency for Sustainability”) จากการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงาน สอดคล้องกับหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ (UNSDGs) มาสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือ โดยมีเป้าหมายแห่งการปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
ปีนี้มุ่งเน้นเรื่อง “การปรับตัว และร่วมมือ เพื่อทางรอดยุคโลกรวน” (ADAPTATION & COLLABORATION) มาเป็นสาระสำคัญในการจัดงาน เพราะทุกการกระทำ นำทางไปสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยโอกาส ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยความร่วมมือ และนวัตกรรมความยั่งยืนทุกมิติ ผ่านการรวมพลังทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างการตระหนักรู้สู่คนรุ่นใหม่ ตอกย้ำแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability)
ในส่วนของเครือข่ายภาคธุรกิจและภาครัฐ พบกับกิจกรรมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศประเทศไทย หรือ TCAC 2025 จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานเสวนาและจับคู่ทางธุรกิจโดยองค์กรระหว่างประเทศ การประชุมพันธมิตรทางธุรกิจของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (TSCN) รวมถึง CEO Panel จากองค์กรชั้นนำในภูมิภาค
10 โซนไฮไลท์ห้ามพลาด ในงาน SX 2025 !
โซนนิทรรศการชั้น G จำนวน 5 โซน
โซน SEP INSPIRATION
เส้นทางสู่ความยั่งยืน สำรวจเรื่องราวความสำเร็จขององค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความสมดุลในทุกช่วงชีวิต และค้นพบแนวคิดในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและครอบคลุม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พบกับองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ “การปรับตัวอย่างยั่งยืน เริ่มต้นได้จากตัวเรา” พบกับนิทรรศการความยั่งยืนองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และ มูลนิธิทั้งในและต่างประเทศที่น้อมนำ อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา นำเสนอแนวคิดและภารกิจของมูลนิธิชัยพัฒนาในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเตือนถึงความเปลี่ยนแปลงและทรงวาง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางหลักในการดำรงชีวิตและพัฒนาประเทศ อย่างมีเหตุผล รอบคอบ และยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนอยู่รอด ปรับตัว และก้าวผ่านวิกฤตได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนการลงมือทำจริง จนเกิดเป็น “ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ในระดับ ชุมชน และ ประเทศ
โซน BETTER ME
ชีวิตดีมีคุณภาพเริ่มได้ที่ตัวเรา พบการปรับตัวในมิติสุขภาพและการดำรงชีวิตให้มีความสุขรองรับช่วงอายุที่ยืนยาวขึ้นในปัจจุบัน สุขภาพดีกับความก้าวหน้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) พร้อมแนวทางการดูแลตัวเองที่นำกลับไปปฏิบัติเองได้ อาทิ หลักโภชนาการที่เข้าใจง่าย การออกกำลังกายที่สอดคล้องกับช่วงวัย และนวัตกรรมที่มาตอบโจทย์สุขภาพโดยคนไทย พร้อมกับแนวคิดการพัฒนาตัวเองสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านทักษะอาชีพ เทคโนโลยี และการเงิน ที่จะช่วยให้ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
โซน BETTER LIVING อยู่รอดจากภัยธรรมชาติ พื้นที่ที่จะชวนทุกคน “ตื่นรู้และปรับตัว” ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและวิกฤต Climate Change ที่นำไปสู่ภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเตรียมความพร้อม เรียนรู้วิธีการรับมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันหาทางออก เพื่อสร้างแนวทางการอยู่รอดอย่างยั่งยืน และวางแผนล่วงหน้าในการตั้งรับเมื่อเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติ
โซน BETTER COMMUNITY “Community in Action” เมืองปรับตัวด้วยพลังชุมชน เมื่อโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การรวมพลังของชุมชนเพื่อปรับตัวอยู่รอดจึงเป็นภารกิจสำคัญ “Community in Action” เป็นโซนนิทรรศการรวมเครือข่ายผู้สร้างเมืองน่าอยู่กว่า 50 องค์กร มาร่วมถ่ายทอดแนวทางการปรับตัวของเมืองผ่านพื้นที่เสนอผลงานและเวทีเสวนาพบปะพูดคุยกับกลุ่มคนที่ช่วยผลักดันและเติมเต็มสังคมที่ดี ผ่าน 3 พื้นที่ ได้แก่ Inspiring Showcase นำเสนอตัวอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการใช้กลไกธุรกิจเพื่อสังคม, Connect the Dots สำหรับเปิดรับการสมัครอาสา และ Gathering Space เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่ออยู่รอดในโลกยุคใหม่
โซน BETTER WORLD ศิลปะสร้างค่า สู่สมดุลโลก ชมงานศิลปะอันหลากหลาย ที่ไม่ได้มีแค่ความสวยงาม แต่ชวนให้คิดและมองโลกในมุมมองใหม่ที่สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม และชวนให้รู้ว่า ถ้าโลกเปลี่ยน เราทุกคนต้องปรับตัวให้ทัน
โซนกิจกรรมให้คุณได้ลงมือทำเพื่อโลก ชั้น LG จำนวน 4 โซน
SX FOOD FESTIVAL เทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย SX FOOD FESTIVAL นำเสนอแนวคิด “กินเพื่อรักษ์โลก” มาร่วมเปลี่ยนแปลงโภชนาการง่ายๆ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น สำรวจร้านอาหารเพื่อสุขภาพกว่า 100 ร้านค้า ที่นำเสนอเมนูอร่อยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่าพลาดไฮไลท์พิเศษจากเชฟชื่อดังระดับโลก อาทิ มาสเตอร์เชฟ, ท็อปเชฟ, ไอรอนเชฟ และเฮลส์ คิทเช่น ที่จะรังสรรค์เมนูสุดสร้างสรรค์และเปี่ยมคุณค่าทางโภชนาการ
SX KIDS ZONE พื้นที่การเรียนรู้ สร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด ‘Adaptation’ ปรับ เปลี่ยน แปลง เพื่อโลกที่ดีขึ้น ผ่าน 2 นิทรรศการไฮไลต์ได้แก่ ‘Adaptation Adventures’ มารู้จักการปรับตัวของสัตว์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยเทคนิคสนุกๆ อย่าง Sensory Play และแสง สี เสียงแบบ Immersive และ Sustainability and Whales Exhibition by Crystal ที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การเซฟพื้นที่สีฟ้า พร้อมอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน ร่วมด้วยกิจกรรมให้ความรู้บนเวทีใหญ่ในรูปแบบเสวนา สาธิต และเวิร์กชอปเพื่อเด็กๆ ไปพร้อมๆกับช้อปปิ้งสินค้าของผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว กับ Kids Weekend Market มาสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมพลังให้การปรับ เปลี่ยนแปลงเพื่อโลกของคนรุ่นใหม่ที่ดีกว่า
SX MARKETPLACE ช้อปเปลี่ยนโลก สู่ไลฟ์สไตล์ยั่งยืน SX Marketplace เชิญชวนทุกคนมาร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่ไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการเลือกซื้อสินค้าหลากหลายที่ “ดีต่อโลก และดีต่อคุณ” ครอบคลุม 4 หมวดหลัก ได้แก่
- Empower Local Communities งานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วไทย สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- Design for Low-Carbon Lifestyle ผลิตภัณฑ์ออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การใช้ชีวิตคาร์บอนต่ำ
- Future Urban Farming ผลิตภัณฑ์และโซลูชันจากเกษตรและธรรมชาติ เพื่อการใช้ชีวิตในเมืองอย่างยั่งยืน
- Innovation for Better Living นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ชาญฉลาดและยั่งยืน
และ ไฮไลต์พิเศษปีนี้ : Market Square สนามทดลองนวัตกรรมและสินค้าเพื่อการใช้ชีวิตยั่งยืน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสและทดลองใช้จริงก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
- SX REPARTMENT STORE “ร่วมให้ ร่วมแบ่งปัน เปลี่ยนของเบื่อให้เป็นบุญ” พื้นที่สำหรับเปลี่ยนของนอกสายตา หรือสิ่งของในบ้านที่ไม่ใช้แล้วแต่มีประโยชน์ และใช้งานได้ให้กลายเป็นบุญ รับบริจาคของเก่าของเบื่อสภาพดี คัดแยกและตั้งราคาอย่างพิถีพิถัน และจัดจำหน่ายเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบแก่มูลนิธิชัยพัฒนา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานของพี่ๆกลุ่มผู้เปราะบางจากโครงการจ้างวานข้า มูลนิธิกระจกเงา และเป็นการเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจให้เยาวชนรุ่มใหม่จากโครงการ Beta Young Entrepreneur มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกด้วย
กิจกรรมเด่นภายในงาน
- งานสัมมนาและเครือข่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (B2B) ร่วมเจาะลึกแนวทางธุรกิจยั่งยืน พบกับงานสัมมนาจากเครือข่ายธุรกิจด้านความยั่งยืนชั้นนำในภูมิภาค อาทิ TSCN Business Partner Conference 2025, Chief Sustainability Officer (CSO) Forum, Australian Green Economy Mission, Social Enterprise Forum, Smart Livable City (SLIC) Summit 2025, WATER2030 Forum ร่วมกับ กลุ่มธนาคารโลก (World Bank)
- การแข่งขัน Enactus World Cup 2025 presented by ThaiBev ครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี Enactus ร่วมลุ้นไปกับนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จาก 32 ประเทศทั่วโลกที่มานำเสนอไอเดียและนวัตกรรมที่ทรงพลัง พร้อมสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกในฐานะศูนย์กลางแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน 2568
- คอนเสิร์ตการกุศล Royal Jazz for The Chaipattana Foundation Volume 2 และ คอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษ พลังน้ำใจไทย รวมน้ำใจปีที่ 13
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ผสานความร่วมมือให้เกิดมหกรรมความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลเมดพาร์ค, บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด, การไฟฟ้านครหลวง, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด, บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด, บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัทพราว, บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด, บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด, บริษัท คริสตอลลา จำกัด, กลุ่มธนาคารโลก, บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท รอยซ์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด, บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ฯลฯ และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พันธมิตรด้าน Sustainable Event Strategic