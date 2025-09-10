เคล็ดลับดูแลจุดซ่อนเร้น สะอาด มั่นใจ ไม่อับชื้น สารสกัดจากน้ำนมธรรมชาติ กรดแลคติกออร์แกนิค แลคโตไบโอม พลัส
158
September 10, 2025
Tanatat

Lactobiome+ (แลคโตไบโอม พลัส) เคล็ดลับ “ดูแลจุดซ่อนเร้น” ดูแลอย่างอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

จุดซ่อนเร้นของผู้หญิงเป็นหนึ่งในจุดที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม การ “ดูแลจุดซ่อนเร้น” จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องของความมั่นใจที่สะท้อนจากภายในสู่ภายนอก การดูแลจุดซ่อนเร้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ

มีผู้หญิงอีกจำนวนมากเผชิญกับปัญหาจุดซ่อนเร้น เช่น ความแห้งของผิว กลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมถึงความรู้สึกไม่มั่นใจในชีวิตประจำวัน ซึ่งมักเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เพราะผิวในบริเวณนี้บอบบางกว่าที่เราคิด การดูแลที่ถูกวิธีจึงเปรียบเสมือนการใส่ใจสุขภาพในทุกมิติของผู้หญิง โดยเฉพาะการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีค่า pH เหมาะสมกับธรรมชาติของจุดซ่อนเร้น มีกรดแลคติกออร์แกนิค รวมถึงสารสกัดน้ำนมจากธรรมชาติ ที่ช่วยดูแลผิวอย่างอ่อนโยน

Lactacyd เคล็ดลับการดูแลจุดซ่อนเร้น สารสกัดจากน้ำนมธรรมชาติ

ทำไมจุดซ่อนเร้นถึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษ1
จุดซ่อนเร้นของผู้หญิงมีความแตกต่างจากผิวบริเวณอื่น ๆ เนื่องจากมีค่า pH ที่เฉพาะตัว โดยปกติจะอยู่ในช่วง 3.8–4.5 ซึ่งถือเป็นกรดอ่อน ๆ หากค่า pH เปลี่ยนไป อาจเกิดผลกระทบต่อจุดซ่อนเร้นจนเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ อีกทั้งผิวบริเวณนี้ยังบางและบอบบางมากกว่าผิวกายทั่วไป ทำให้ไวต่อการระคายเคืองจากสารเคมีรุนแรง ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อคงสุขภาพที่ดีของจุดซ่อนเร้น

วิธีดูแลน้องสาว ดูแลจุดซ่อนเร้น Lactobiome+ แลคโตไบโอม พลัส

Lactobiome+ (แลคโตไบโอม พลัส) หัวใจสำคัญของการดูแลจุดซ่อนเร้น
Lactobiome+ (แลคโตไบโอม พลัส) คือ สูตรผสาน 2 พลังเพื่อผิวสุขภาพดี ซึ่งมีสารสกัดน้ำนมจากธรรมชาติ และกรดแลคติกออร์แกนิค ซึ่งทั้งสองส่วนประกอบนี้ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวเพื่อทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นได้อย่างอ่อนโยน และยังมีค่า pH ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของจุดซ่อนเร้น

  • สารสกัดน้ำนมจากธรรมชาติ: เติมเต็มความอ่อนโยนและมอบความชุ่มชื้น ช่วยให้ผิวบอบบางรู้สึกสบาย
  • กรดแลคติกออร์แกนิค: ส่วนผสมสำคัญที่มีค่า pH ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของจุดซ่อนเร้น และช่วยทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยน

ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดเพียงเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงในหลายมิติ

  • สะอาดอย่างมั่นใจ: ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้ดี แต่ยังคงความอ่อนโยน
  • อ่อนโยนต่อผิวบอบบาง: เพราะผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นควรผ่านการทดสอบโดยสูตินรีแพทย์
  • เพิ่มความมั่นใจได้ทุกวัน: มอบความสดชื่นและมั่นใจในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ออกกำลังกาย หรือใช้ชีวิตประจำวัน

สบู่ Lactacyd น้ำยาล้างจุดซ่อนเร้น ผลิตภัณฑ์แลจุดซ่อนเร้น ดูแลจุดซ่อนเร้น

ทำไมสบู่ทั่วไปถึงไม่เหมาะกับจุดซ่อนเร้น2
หลายคนอาจใช้สบู่หรือเจลอาบน้ำทั่วไปทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีค่า pH ที่ไม่เหมาะสมและมีสารเคมีที่อาจทำลายผิว ในขณะที่ปัจจุบันมีน้ำยาล้างจุดซ่อนเร้น ที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อจุดซ่อนเร้นโดยตรง จึงทำให้เหมาะสมกับจุดซ่อนเร้นมากกว่าสบู่ทั่วไป และมีความแตกต่างด้วยคุณสมบัติที่ชัดเจน:

  • ไม่มีสารระคายเคืองที่อาจทำร้ายผิวบอบบาง เช่น พาราเบน (Paraben), เอสแอลเอส (Sodium Lauryl Sulfate :SLS) สารช่วยลดแรงตึงผิวน้ำและทำให้เกิดฟอง แต่ก็อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิว3
  • ผ่านการทดสอบโดยสูตินรีแพทย์* สร้างความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์
  • เหมาะกับการใช้ทุกวัน

แลคโตไบโอม พลัส สารสกัดจากน้ำนมธรรมชาติ กรดแลคติกออร์แกนิค ดูแลจุดซ่อนเร้น

เคล็ดลับการดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างถูกวิธี4
การดูแลจุดซ่อนเร้นไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่ควรใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อคงสุขภาพที่ดีและความมั่นใจในทุกวัน เคล็ดลับง่าย ๆ ได้แก่

  • เลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและออกแบบมาเพื่อจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะ
  • หลีกเลี่ยงการใช้สบู่หรือเจลอาบน้ำทั่วไป ซึ่งอาจมีค่า pH ที่ไม่เหมาะสมกับจุดซ่อนเร้น
  • ทำความสะอาดวันละ 1–2 ครั้งก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดบ่อยเกินไป
  • ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาดให้แห้งหลังทำความสะอาด

สนับสนุนบทความโดย

Lactacyd Thailand

Lactacyd Lactobiome+ แลคโตไบโอม พลัส สารสกัดจากน้ำนมธรรมชาติ กรดแลคติกออร์แกนิค ดูแลจุดซ่อนเร้น

Lactacyd: ล็อคความมั่นใจ ด้วยพลังจาก แลคโตไบโอมพลัส
ผู้นำด้านการดูแลจุดซ่อนเร้นกว่า 70 ปีจากประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี 1947 เพราะสุขภาพจุดซ่อนเร้นเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อทั้งกายและใจ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและเชื่อถือได้อย่าง Lactacyd จึงเป็นเสมือนเพื่อนคู่ใจที่ช่วยดูแลผู้หญิงในทุกช่วงวัย มั่นใจได้ว่าทุกวันคือวันที่คุณพร้อมเผชิญโลกอย่างสดใสและมั่นใจ

Lactacyd ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้น พร้อมเป็นตัวช่วยสำคัญในการเสริมความมั่นใจของผู้หญิงยุคใหม่ ช่วยล็อคความมั่นใจของผู้หญิงทุกคน ด้วยพลังจาก Lactobiome+ (แลคโตไบโอม พลัส) ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์การดูแลอย่างอ่อนโยนและเหมาะสมกับผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะ ผสาน 2 พลังสำคัญจากสารสกัดน้ำนมจากธรรมชาติที่ช่วยเติมเต็มความอ่อนโยนและมอบความชุ่มชื้น และกรดแลคติกออร์แกนิค ที่มีค่า pH  ที่เหมาะสม ลดความอับชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ความไม่สบายตัว

ไม่ว่าช่วงวัยใดหรือมีไลฟ์สไตล์แบบไหน Lactacyd ที่มีแลคโตไบโอม พลัส เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลจุดซ่อนเร้นที่คุณไว้วางใจได้ทุกวัน เพื่อความมั่นใจในตัวคุณ…อย่างเป็นธรรมชาติจากภายในสู่ภายนอก

ช้อปผ่าน Shopee และ Lazada ได้ที่นี่
Shopee: https://shopee.co.th/lactacyd_thailand
Lazada: https://s.lazada.co.th/s.rHJlw

References
1.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). เตือนสตรีอย่าละเลย ดูแลความสะอาด’จุดซ่อนเร้น’ [Internet]. 2017 Nov 23 [cited 2025 Aug 18].  Available from: https://www.thaihealth.or.th/เตือนสตรีอย่าละเลย-ดูแล-ความสะอาด’จุดซ่อนเร้น’/
2.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สบู่หรือครีมอาบน้ำ ล้างจุดซ่อนเร้นได้หรือไม่ [Internet]. 2023 Aug 17 [cited 2025 Aug 18]. Available from: https://www.medumore.org/course/Soap-or-shower-cream-Can-I-clea-hidden-spots
3.Mohammed Y. What is sodium lauryl sulfate and is it safe to use? [Internet]. University of Queensland, Faculty of Medicine; 2019 Dec 9 [cited 2025 Aug 18]. Available from: https://medicine.uq.edu.au/article/2019/12/what-sodium-la
4.โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล. 4 วิธี ดูแล “จุดซ่อนเร้น” ให้สะอาดไร้กลิ่น [Internet]. 2022 Dec 6 [cited 2025 Aug 18]. Available from: https://www.ratchasima-hospital.com/th/knowledges/4-ways-to-keep-the-intimate-area-clean-and-odorless
*ผลการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 842 คน ในเดือน พ.ค.-ต.ค. 2553 โดย Pakintan Medical Association ประเทศปากีสถาน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Related

พฤติกรรม ทำร้าย สมอง

7 พฤติกรรมทำร้าย “สมอง” รู้ให้ทัน เลิกให้ไว้ ก่อนสายเกินแก้

SPECIAL UPDATE / Tanatat
Read More +

แก้ปัญหาผมร่วง จัดการที่สารเคมีหรือฮอร์โมน

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +
Butterfly Hug อ้อมกอดผีเสื้อ

Butterfly Hug อ้อมกอดผีเสื้อ กอดตัวเองสร้างความมั่นใจ คลายเครียด

SPECIAL UPDATE / Tanatat
Read More +

ทำยังไงดี เมื่อในที่ทำงานมีคนหลาย “Gen” จนมี ปัญหาระหว่างวัย

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +
โพรไบโอติกยีสต์

โพรไบโอติกยีสต์ ทางเลือกใหม่ของคนลำไส้ไม่สมดุล

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +
5 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

พาส่อง 5 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด!

SPECIAL UPDATE / pant
Read More +
นมถั่วเหลือง รักตัวเอง สุขภาพกาย สุขภาพใจ

ความรักที่ดีควรเริ่มต้นที่การ “รักตัวเอง”

SPECIAL UPDATE / Tanatat
Read More +

เริ่มวันใหม่อย่างโปร ด้วย อาหารเช้า สำหรับคนรักความสำเร็จ

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรติดบ้านยุค 2022 เลือกยังไงให้คุ้มค่าที่สุด

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์

Tel : 085 661 4629 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
cheewajitmedia@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

02-422-9999 ต่อ 4180 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2025 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.