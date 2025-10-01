สนุกกับ 5 ฐานการเรียนรู้ที่ SX KIDS ZONE
เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ชีวจิตจึงขอชวนผู้ปกครองไปส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ กับการส่องดูไฮไลท์เด็ดจาก SX KIDS ZONE ชั้น LG Hall 8 ที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) งานเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ภายใน SX KIDS ZONE เด็ก ๆ จะได้พบกับ 5 ฐาน ที่น้อง ๆ หนู ๆ จะได้สนุกไปกับการผจญภัยในโลกแห่งการปรับตัว เรียนรู้ให้อยู่รอด เล่นให้รู้ ปรับตัวให้เป็น ผ่านฐานกิจกรรมแสนสนุก
Station 1 เรียนรู้การเซฟพื้นที่สีฟ้า อนุรักษ์วาฬและท้องทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน
คริสตัล ร่วมกับ ThaiWhales ชวนคุณมาช่วยกัน “เซฟพื้นที่สีฟ้า” เพื่อให้ทุกชีวิตในทะเลได้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนและมาพบกับกิจกรรมสนุก ๆ และรักษ์โลกไปพร้อม ๆ กัน
นักสำรวจใต้ท้องทะเล จะได้เรียนรู้การดูแลวาฬและท้องทะเล เพื่อโลกที่น่าอยู่ โดยน้อง ๆ จะได้สัมผัสสัตว์ยักษ์ใหญ่แห้งท้องทะเล พร้อมทำภารกิจสำรวจท้องวาฬ และยังได้รับวาฬพับตัวจิ๋วสุดน่ารักกลับบ้าน
Station 2 ‘Adaptation Adventures’ เรียนรู้การปรับตัวของสัตว์กับธรรมชาติ
นิทรรศการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม EP.2 เรียนรู้การปรับตัวของสัตว์น้อยใหญ่ และธรรมชาติรอบตัวผ่านประสบการณ์แสนสนุก
ห้องที่ 1 เรียนรู้การปรับตัวของสัตว์ กับธรรมชาติ ผ่านเทคนิค Sensory Play การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ่น และการลิ้มรส) สร้างประสบการณ์เสมือนจริงไปกับ 5 สัตว์นักปรับตัวคนเก่งในธรรมชาติ ได้แก่
1.‘อูฐ’ เท้าแบบอูฐมันดียังไงนะ มาลองเดินแบบอูฐกัน
2.‘หมีสีน้ำตาล’ ลองมาจำศีลแบบหมีกัน
3.‘ตุ่นปากเป็ด’ มีผังพืดที่เท้าช่วยให้ว่ายน้ำได้ดีขึ้น มาลองมีพังผืด แบบเจ้าตุ่นปากเป็ด
4.‘หมึกสาย’ อยากรู้หรือไม่ว่าผิวของหมึกสาย เปลี่ยนสีอย่างไรได้ในพริบตา
5.‘เพนกวินจักรพรรดิ’ ลองมาเป็นลูกเพนกวินกัน
ห้องที่ 2 ได้เวลามาผจญภัยในป่าลึก และดำดิ่งลงสู่ใต้ทะเล ตามหาสัตว์ที่ถือเป็นเจ้าแห่งการพรางตัว ด้วย ไฟฉายวิเศษ บางตัวพรางด้วยสี บ้างปรับเปลี่ยนรูปทรงเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้มากที่สุด
ห้องที่ 3 เมื่อสัตว์ต่าง ๆ พยายามปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ ในขณะที่ตอนนี้บ้านของพวกเขากำลังเปลี่ยนไป สัตว์หลายตัวกำลังใกล้สูญพันธุ์ไป…. เพราะโลกเดือด
Station 3 ‘Kids Stage by หนูทดลอง’ เวทีแห่งการทดลอง
SX ร่วมกับรายการหนูทดลอง (Little Explorers) ชวนเด็กๆสนุกแบบมีสาระ ลองเรียน ลองเล่น ลองเป็น พบกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญและนักเล่าเรื่องผ่านกิจกรรมเสวนา, สาธิต และเวิร์คช้อปสนุกปลุกแรงบันดาลใจผ่านอาชีพต่างๆ แบบจัดเต็มตลอดทั้ง 10 วัน อาทิทดลองเป็น ‘นักชีววิทยารุ่นจิ๋ว’ , ทดลองเป็น ‘นักธรรมชาติวิทยา’,ทดลองเป็น ‘นักธรณีวิทยา’ ,ทดลองเป็น ‘นักคิดค้นอาหารอนาคต’
Station 4 ‘ลาน เล่น เรียนรู้’ นักสำรวจผืนทราย
สนุกกับบ่อทรายยักษ์ และเขาวงกต เสริมจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อ กระตุ้นประสาทสัมผัส และสร้างความสัมพันธ์ด้วย Hand-Eye Coordination
น้อง ๆ จะได้เล่นในบ่อทราย ซึ่งมีประโยชน์มาก ดังนี้
- ฝึกการแก้ปัญหา
- เข้าใจธรรมชาต
- ได้ออกกำลังกาย ขยับข้อมือ แขน ขา
- ฝึกการประสานงานกันของมือและตา
- ได้เล่นด้วยกันกับเพื่อน
- ได้เรียนรู้การแบ่งปัน การรอคอย และการสื่อสาร
- รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียด
- ได้เล่นอิสระ ปลดปล่อยจินตนาการล
- ฝึกการสังเกต ทดลอง และตั้งคำถาม
Station 5 “เก็บกลับ-รีไซเคิล” นักแยกขยะ
เรียนรู้เรื่องการแยกขยะและรีไซเคิล สนุกกับเกมสร้างสรรค์ ทำความรู้จัก 3 ประเภทขยะรีไซเคิลใกล้ตัว
อย่าลืมพบกันที่ SX KIDS ZONE ชั้น LG Hall 8 ที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)