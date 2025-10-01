SX KIDS ZONE
360
October 01, 2025
Riya

5 ฐานการเรียนรู้ SX KIDS ZONE

สนุกกับ 5 ฐานการเรียนรู้ที่ SX KIDS ZONE

เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ชีวจิตจึงขอชวนผู้ปกครองไปส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ กับการส่องดูไฮไลท์เด็ดจาก SX KIDS ZONE ชั้น LG Hall 8 ที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) งานเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ภายใน SX KIDS ZONE เด็ก ๆ จะได้พบกับ 5 ฐาน ที่น้อง ๆ หนู ๆ จะได้สนุกไปกับการผจญภัยในโลกแห่งการปรับตัว เรียนรู้ให้อยู่รอด เล่นให้รู้ ปรับตัวให้เป็น ผ่านฐานกิจกรรมแสนสนุก

Station 1 เรียนรู้การเซฟพื้นที่สีฟ้า อนุรักษ์วาฬและท้องทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน

คริสตัล ร่วมกับ ThaiWhales ชวนคุณมาช่วยกัน “เซฟพื้นที่สีฟ้า” เพื่อให้ทุกชีวิตในทะเลได้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนและมาพบกับกิจกรรมสนุก ๆ และรักษ์โลกไปพร้อม ๆ กัน

นักสำรวจใต้ท้องทะเล จะได้เรียนรู้การดูแลวาฬและท้องทะเล เพื่อโลกที่น่าอยู่ โดยน้อง ๆ จะได้สัมผัสสัตว์ยักษ์ใหญ่แห้งท้องทะเล พร้อมทำภารกิจสำรวจท้องวาฬ และยังได้รับวาฬพับตัวจิ๋วสุดน่ารักกลับบ้าน

Station 2 ‘Adaptation Adventures’ เรียนรู้การปรับตัวของสัตว์กับธรรมชาติ

นิทรรศการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม EP.2 เรียนรู้การปรับตัวของสัตว์น้อยใหญ่ และธรรมชาติรอบตัวผ่านประสบการณ์แสนสนุก

ห้องที่ 1 เรียนรู้การปรับตัวของสัตว์ กับธรรมชาติ ผ่านเทคนิค Sensory Play การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ่น และการลิ้มรส) สร้างประสบการณ์เสมือนจริงไปกับ 5 สัตว์นักปรับตัวคนเก่งในธรรมชาติ ได้แก่

1.‘อูฐ’ เท้าแบบอูฐมันดียังไงนะ มาลองเดินแบบอูฐกัน

2.‘หมีสีน้ำตาล’ ลองมาจำศีลแบบหมีกัน

3.‘ตุ่นปากเป็ด’ มีผังพืดที่เท้าช่วยให้ว่ายน้ำได้ดีขึ้น มาลองมีพังผืด แบบเจ้าตุ่นปากเป็ด

4.‘หมึกสาย’ อยากรู้หรือไม่ว่าผิวของหมึกสาย เปลี่ยนสีอย่างไรได้ในพริบตา

5.‘เพนกวินจักรพรรดิ’ ลองมาเป็นลูกเพนกวินกัน

ห้องที่ 2 ได้เวลามาผจญภัยในป่าลึก และดำดิ่งลงสู่ใต้ทะเล ตามหาสัตว์ที่ถือเป็นเจ้าแห่งการพรางตัว ด้วย ไฟฉายวิเศษ บางตัวพรางด้วยสี บ้างปรับเปลี่ยนรูปทรงเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้มากที่สุด

ห้องที่ 3 เมื่อสัตว์ต่าง ๆ พยายามปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ ในขณะที่ตอนนี้บ้านของพวกเขากำลังเปลี่ยนไป สัตว์หลายตัวกำลังใกล้สูญพันธุ์ไป…. เพราะโลกเดือด

Station 3 ‘Kids Stage by หนูทดลอง’ เวทีแห่งการทดลอง

SX ร่วมกับรายการหนูทดลอง (Little Explorers) ชวนเด็กๆสนุกแบบมีสาระ ลองเรียน ลองเล่น ลองเป็น พบกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญและนักเล่าเรื่องผ่านกิจกรรมเสวนา, สาธิต และเวิร์คช้อปสนุกปลุกแรงบันดาลใจผ่านอาชีพต่างๆ แบบจัดเต็มตลอดทั้ง 10 วัน อาทิทดลองเป็น ‘นักชีววิทยารุ่นจิ๋ว’ , ทดลองเป็น ‘นักธรรมชาติวิทยา’,ทดลองเป็น ‘นักธรณีวิทยา’ ,ทดลองเป็น ‘นักคิดค้นอาหารอนาคต’

Station 4 ‘ลาน เล่น เรียนรู้’ นักสำรวจผืนทราย

สนุกกับบ่อทรายยักษ์ และเขาวงกต เสริมจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อ กระตุ้นประสาทสัมผัส และสร้างความสัมพันธ์ด้วย Hand-Eye Coordination

น้อง ๆ จะได้เล่นในบ่อทราย ซึ่งมีประโยชน์มาก ดังนี้

  • ฝึกการแก้ปัญหา
  • เข้าใจธรรมชาต
  • ได้ออกกำลังกาย ขยับข้อมือ แขน ขา
  • ฝึกการประสานงานกันของมือและตา
  • ได้เล่นด้วยกันกับเพื่อน
  • ได้เรียนรู้การแบ่งปัน การรอคอย และการสื่อสาร
  • รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียด
  • ได้เล่นอิสระ ปลดปล่อยจินตนาการล
  • ฝึกการสังเกต ทดลอง และตั้งคำถาม

Station 5 “เก็บกลับ-รีไซเคิล” นักแยกขยะ

เรียนรู้เรื่องการแยกขยะและรีไซเคิล สนุกกับเกมสร้างสรรค์ ทำความรู้จัก 3 ประเภทขยะรีไซเคิลใกล้ตัว

อย่าลืมพบกันที่ SX KIDS ZONE ชั้น LG Hall 8 ที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

Related

ฟูคอยแดน ก้าวใหม่ ของการเรียนรู้จากธรรมชาติ  

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +
SX KIDS ZONE

5 ฐานการเรียนรู้ SX KIDS ZONE

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +

ทำไม? เราต้องดื่มน้ำผักปั่นไม่แยกกาก

SPECIAL UPDATE / panniry
Read More +
น้ำส้ม

ไขความลับธรรมชาติของ ส้ม ที่คุณอาจไม่เคยรู้

SPECIAL UPDATE / panniry
Read More +
อาการไข้หวัดใหญ่

อาการไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไร? รู้เท่าทัน! เพื่อหาทางป้องกันอย่างถูกวิธี

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +
นมผึ้ง

“นมผึ้ง” ประโยชน์และการนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +

ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค มอบมื้ออร่อยให้ผู้สูงวัย พร้อมสร้างยิ้มด้วยงานศิลปะ

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +

เพื่อสุขภาพ การดูแลจุดซ่อนเร้น ของผู้หญิงยุคใหม่

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +

“จากหิ้ง…สู่ห้าง!” คอร์ดี้ไทย…งานวิจัยถั่งเช่าฝีมือคนไทย อนุสิทธิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SPECIAL UPDATE / Riya
Read More +

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์

Tel : 085 661 4629 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
cheewajitmedia@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

02-422-9999 ต่อ 4180 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2025 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.