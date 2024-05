SHARE ON

4 เมนูคลายเครียด อร่อย ทำง่าย ช่วยจิตใจให้อารมณ์ดี

เมนูคลายเครียด ที่เราเอามาฝากวันนี้ เพราะนอกจากการฟังเพลง การออกกำลังกายหรืองานอดิเรกต่าง ๆ ก็ยังมีการกินอาหารและการทำอาหารที่เป็นอีกหนึ่งวิธี ช่วยทำให้คลายความเครียดลงได้

ความเครียดคืออะไร?

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลไว้ว่า ความเครียด คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีอยู่เสมอในการดำรงชีวิต เช่น การทรงตัว เคลื่อนไหวทั่ว ๆ ไป หากเครียดมาก ๆ ก็อาจส่งผลให้เกิด “โรคซึมเศร้า”

WHO เคยนำเสนอข้อมูลไว้ในรายงาน ‘Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates’ ว่า ในปี พ.ศ.2560 ทั้งโลกมีผู้ป่วยซึมเศร้าราว 322 ล้านคน เฉพาะประเทศไทยน่าจะมีประมาณ 2.9 ล้านคน หรือประมาณ 4.4% ของประชากรไทย

โดยโรคซึมเศร้านั้นก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกัน นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอดีตผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลไว้ว่า ยังมีอีก 5 ปัจจัย ที่อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้

ความสัมพันธ์ที่ห่างกันไกลกัน ค่านิยมในการทำงานที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตห่างไกลจากธรรมชาติ การกิน การนอน การออกกำลังกาย ขาด mindset ในการจัดการปัญหา มีปมค้างในใจ

เราเชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใครอยากจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดกันใช่ไหมคะ วันนี้เราจึงมีเมนูคลายเครียด ที่อร่อย ทำได้ง่าย แถมยังสามารถช่วยให้จิตใจของเราหายเครียดและอารมณ์ดี มาฝาก ทั้งหมด 4 เมนูค่ะ

ยำกล้วย ข้าวผัดปลาเก๋ากับเต้าเจี้ยว สลัดส้มเช้งกับหน่อไม้ฝรั่ง ซัลซ่ามะเขือเทศ

4 เมนูคลายเครียด

เมนูที่ 1 ยำกล้วย

ส่วนผสม

กล้วยน้ำว้าดิบหั่นเป็นแว่น 2 ผล

มะเขือขื่นซอยเป็นแผ่นบาง ๆ 1 ลูก

มะเฟืองและสับปะรดหั่นชิ้นพอดีคำ ¼ ถ้วย

พริกขี้หนู 5 เม็ด

กระเทียม 3 กลีบเล็ก

น้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำมะขามเปียก 3 ช้อนโต๊ะ

น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ

ผักชีสำหรับตกแต่ง

วิธีทำ

โขลกพริกกับกระเทียมพอหยาบ แล้วใส่น้ำตาลปิ๊บลงไป โขลกเบา ๆ ให้เข้ากัน จากนั้นตักใส่ชามผสม พักไว้ ใส่กล้วยน้ำว้า มะเขือขื่น สับปะรดและมะเฟืองลงคลุกเคล้ากับส่วนผสมใน ข้อ 1 จนเข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะขามเปียก คลุกเคล้าเบา ๆ ให้เข้ากันตักใส่จาน ตกแต่งด้วยผักชีให้สวยงาม พร้อมเสิร์ฟ

เมนูที่ 2 ข้าวผัดปลาเก๋ากับเต้าเจี้ยว

ส่วนผสม

ข้าวกล้องสวย 1-2 ถ้วย

เนื้อปลาเก๋าหั่นชิ้นพอดีคำ 150 กรัม

ถั่วหวานหั่นท่อนสั้นลวกสุก 1/3 ถ้วย

กระเทียมสับละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ

ขิงแก่สับหยาบ 1 ช้อนโต๊ะ

เต้าเจี้ยวดำ 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำตาลไม่ขัดขาว 1 ช้อนชา

พริกไทยป่น 1/4 – 1/2 ช้อนโต๊ะ

น้ำมันพืช 2-3 ช้อนโต๊ะ

น้ำซุปตามชอบ

วิธีทำ

คลุกเคล้าเนื้อปลากับเต้าเจี้ยว กระเทียมสับครึ่งช้อนโต๊ะและขิงครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วนำไปแช่เย็นช่องธรรมดานานประมาณ 20 นาที ผัดกระเทียมและขิงสับที่เหลือกับน้ำมันจนได้กลิ่นหอม ใส่เนื้อปลาหมักลงผัดพอสุก ตามด้วยข้าว น้ำตาลทรายไม่ขัดขาว และพริกไทย จากนั้นนำลงผัดให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ ใส่ถั่วหวานและพริกชี้ฟ้า (แบ่งไว้สำหรับโรยหน้าเล็กน้อย) ลงผัดให้เข้ากันดี ตักใส่จานเสิร์ฟ ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าให้สวยงาม รับประทานขณะที่อาหารยังร้อน ๆ กับน้ำซุปตามที่ชอบ

เมนูที่ 3 สลัดส้มเช้งกับหน่อไม้ฝรั่ง

ส่วนผสม

ส้มเช้ง 2 ลูก

อะโวคาโด 2 ลูก

หน่อไม้ฝรั่งหั่นเป็นแท่งยาว 250 กรัม

ราสป์เบอร์รี่ 16 ผล

มะเขือเชอร์รี่ผ่าสี่ 4 ลูก

พริกไทยดำบดหยาบสำหรับโรยหน้า

ส่วนผสมน้ำสลัด

ดิจองมัสตาร์ด 1 ช้อนชา

น้ำส้มคั้น 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำมันมะกอก 4 ช้อนโต๊ะ

เกลือป่นและพริกไทยบดหยาบสำหรับปรุง

วิธีทำ

ผ่าอะโวคาโดตามยาวเป็นครึ่งวีก คว้านเอาเมล็ดออก ปอกเปลือกแล้วหั่นหนาครึ่งนิ้วตามขวาง พักไว้ จากนั้นปอกเปลือกส้มเช้ง ผ่าให้ได้ทั้งหมด 6 ชิ้น กรีดเมล็ดออกแล้วพักไว้ ลวกหน่อไม้ฝรั่งในน้ำเดือดนาน 1 นาที แล้วนำไปแช่น้ำเย็นทันที ตักขึ้น พักให้สะเด็ดน้ำ ทำน้ำสลัดโดยผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย ชิมรสตามที่ชอบ แล้วนำมาพักไว้ จัดส้มเช้งลงจานเสิร์ฟ ตามด้วยหน่อไม้ฝรั่ง ราสป์เบอร์รี่ มะเขือเทศ และอะโวคาโด ราดน้ำสลัด โรยพริกไทยเล็กน้อย แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนรับประทาน

และแล้วก็มาถึงเมนูสุดท้ายค่ะ

เมนูที่ 4 ซัลซ่ามะเขือเทศ

ส่วนผสม

มะเขือเทศสดหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 1 ถ้วย

หอมแขกหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 3 ช้อนโต๊ะ

กระเทียมสับละเอียด 1 ช้อนชา

มะกอกดำหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก 3 ลูก

ใบโหระพาสับ 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำมันมะกอกเอกซ์ตร้าเวอร์จิน 1 ช้อนชา

น้ำส้มสายชูแอปเปิลไชเดอร์ 2 ช้อนโต๊ะ

น้ำต้มสุก 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำผึ้ง 1 ช้อนชา

เกลือป่นและพริกไทยดำบดสำหรับปรุงรส

นาโชรสดั้งเดิมหรือรสตามที่ชอบสำหรับเสิร์ฟคู่กัน

วิธีทำ

คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดพอเข้ากัน รับประทานร่วมกับปลาทอด ปลาย่าง หรือจิ้มคู่กับคอร์นชิปตามใจชอบ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ 4 เมนูคลายเครียดที่เรานำมาฝาก ทุกเมนูที่เราคัดสรรมาฝากทุกคนนั้น เป็นเมนูที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยาก วัตถุดิบก็หาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป นอกจากจะช่วยในเรื่องคลายความเครียดแล้ว การทำอาหารรับประทานเองนั้นก็ยังถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย เราหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพดีทั้งกายและใจนะคะ มาสร้างสุขภาพที่ดีให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ที่ใกล้จะถึงกันดีกว่าค่ะ…

ขอบคุณข้อมูลจาก :หนังสือนิตยสารชีวจิต 526 DEPRESSION GUIDELINE

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : ลลิตา ศรีหาบุญมา

………………………………………………………………………………………………..

