แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส ผนึกกำลัง BeDee by BDMS และเว็บไซต์ Health Plaza ยกระดับการดูแลสุขภาพคนไทย ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me พร้อมมุ่งเสริมระบบนิเวศน์ทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง

บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด ในเครือพีทีจี ผนึกกำลัง แอปพลิเคชัน BeDee บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ในเครือ BDMS มอบประสบการณ์เหนือระดับด้านการสุขภาพ แก่ สมาชิกบัตร Max Card บนแอปพลิเคชัน Max Me ผ่านการเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชัน BeDee by BDMS แพลตฟอร์ม การให้บริการสุขภาพออนไลน์ที่ทันสมัย สามารถพบหมอเฉพาะทาง เครือ BDMS ได้ทันที ไม่ต้องรอ ส่งยาทั่วไทย และมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกกว่า 23 ล้านคน สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตราฐาน ได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส และ BeDee by BDMS ในการส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า เรามีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ BeDee by BDMS โดยการผนึกกำลังนี้เป็นการรวมจุดแข็งของสององค์กรชั้นนำ เพื่อยกระดับการบริการสมาชิก Max Card กว่า 23 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์แบบไร้รอยต่อในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมัน ซื้อกาแฟ ชอปปิ้ง สะสมแต้ม สมัครสินเชื่อ สมัครประกันชีวิต ไปจนถึง การดูแลสุขภาพ ผ่าน บริการ Digital Health (บริการสุขภาพออนไลน์) ของแอปพลิเคชัน BeDee by BDMS ความร่วมมือนี้ ไม่เพียงแต่จะ สร้างมูลค่าทางธุรกิจ แต่ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กลุ่มพีทีจี เอ็นเนอยี ที่อยากให้คนไทย ‘อยู่ดี มีสุข’

เราเชื่อมั่นว่าการเป็นพันธมิตรกับ แอปพลิเคชัน BeDee by BDMS จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจของ กลุ่มพีทีจี เอ็นเนอยี และทำให้เราเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตราฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านบริการสุขภาพออนไลน์ที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน

พันตรี สมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ในเครือ BDMS กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะทั้งกายและใจให้กับคนไทย รวมสมาชิก Max Card ให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่าง สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเจ็บป่วยเมื่อใด ก็สามารถเปิดแอปฯ เพื่อปรึกษาแพทย์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอคิวหรือเดินทางไปโรงพยาบาล ด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างบริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน BeDee by BDMS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ดูแลสุขภาพภายใต้เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เราพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพคนไทยอย่างครอบคลุม ผ่าน 3 บริการหลัก ได้แก่ 1.ปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ รูปแบบปรึกษาทันที หรือนัดหมายล่วงหน้า โดยแพทย์ ผู้ชำนาญการกว่า 43 สาขา และผู้เชี่ยวชาญมากมาย อาทิ นักจิตวิทยา นักกายภาพ เป็นต้น 2.การปรึกษาเรื่องยา โดยมีเภสัชกรออนไลน์ ให้คำแนะนำพร้อมบริการจัดส่งยาและอุปกรณ์ทางการ แพทย์ ถึงบ้าน และ 3.Health Mall ศูนย์รวมสินค้าทางการแพทย์และสินค้าเพื่อสุขภาพ สามารถช้อปได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยิ่งกว่านั้นด้วยการให้ความสำคัญของข้อมูลผู้ใช้งานเป็นอันดับ 1 ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ISO รวมถึงแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย บนเว็บไซต์ Health Plaza

เรามั่นใจว่าการเป็นพันธมิตรกับ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส ครั้งนี้จะสนับสนุนให้ คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก มีคุณภาพ มี ความปลอดภัยของข้อมูล และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตร Max Card ประกอบด้วย

โค้ดส่วนลด 10%*(MAXME10)สำหรับใช้บริการปรึกษาแพทย์ หรือ ที่ปรึกษาสุขภาพ และซื้อสินค้าทางการแพทย์ สินค้าเพื่อสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน BeDee by BDMS

โค้ดส่วนลด 500 บาท (MMHPZ500) สำหรับซื้อบริการสุขภาพ บนเว็บไซต์ Health Plaza ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป

โค้ดส่วนลด 100 บาท (MMHPZ100)สำหรับซื้อบริการสุขภาพ บนเว็บไซต์ Health Plaza ตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสุขภาพแอปพลิเคชัน BeDee by BDMS และเว็บไซต์ Health Plaza ได้ที่ LINE Official Account @BeDeebyBDMS และสามารถติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-310-3899 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกบัตร Max Card และ แอปพลิเคชัน Max Me สามารถติดต่อ PT Call Center โทร 1614

#BeDee #BeDeebyBDMS #ปรึกษาหมออนไลน์ #Healthplaza #แพ็กเกจสุขภาพ