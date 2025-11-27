เพราะความจำไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสมอง แต่เกี่ยวพันกับคุณภาพชีวิตโดยตรง ตั้งแต่การทำงาน การตัดสินใจ ไปจนถึงความสุขในแต่ละวัน และเมื่ออายุมากขึ้น ระบบต่าง ๆ ของร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ กระบวนการอักเสบเล็ก ๆ ที่สะสมอยู่ภายในร่างกายอาจส่งผลให้เรารู้สึก “คิดช้าลง” หรือ “หลงลืมง่ายขึ้น” โดยไม่ทันรู้ตัว
หนึ่งในแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย “Hydrolyzed Chicken Extract (ProBeptigen®) on Cognitive Function in Healthy Middle-Aged People: A Randomized Double-Blind Trial”คือไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* สารอาหารที่พัฒนาต่อยอดจากซุปไก่สกัด มีส่วนช่วยให้ความจำดีขึ้น
บทความนี้จะพาคุณมาสำรวจกันว่า งานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดชนิดนี้มีผลอย่างไรบ้างต่อความจำและการทำงานของสมองในผู้ใหญ่
ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* คืออะไร
โปรตีนและเปปไทด์เป็นสารอาหารสำคัญที่มีบทบาทในการฟื้นฟูปฏิกิริยาตอบสนองในผู้สูงอายุและความจำในผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะเครียด ซุปไก่สกัดซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนและเปปไทด์มีการศึกษารายงานว่าประโยชน์ต่อความจำ (เช่น ความจำใช้งานและสมาธิ) ในการศึกษาก่อนหน้านี้คณะผู้วิจัยพบว่าอาสาสมัครซึ่งมีความเครียดจากการทำงาน มีความจำระยะสั้นดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังรับประทานซุปไก่สกัดต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยเทคโนโลยีการสกัดเฉพาะ ประกอบด้วยเปปไทด์และกรดอะมิโน
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยชี้ว่า ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นพิษโดยมีการศึกษาในอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงรายงานว่าไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ช่วยให้ความจำดีขึ้น และไม่ก่อผลข้างเคียงที่เป็นพิษทั้งในระหว่างการศึกษาและภายหลังสิ้นสุดการศึกษา
ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* มีหลักฐานว่าปลอดภัยและมีประโยชน์
ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* เสริมความจำในผู้ใหญ่ ผลลัพธ์จากการศึกษานำร่องข้างต้นนำมาสู่การศึกษาผลลัพธ์การเสริมความจำของไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ในผู้ใหญ่วัยกลางคนซึ่งมีภาวะเครียดไม่รุนแรง โดยศึกษาในกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและด้วยแบบประเมินความจำที่รัดกุมยิ่งขึ้น การศึกษาเปรียบเทียบนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินผลลัพธ์การเสริมความจำของไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ในผู้ใหญ่วัยกลางคนซึ่งมีภาวะเครียดไม่รุนแรง และประเมินผลลัพธ์ด้านอารมณ์และคุณภาพการนอนหลับในฐานะผลลัพธ์รอง รวมถึงยังได้เก็บข้อมูลผลเลือดเพื่อติดตามผลลัพธ์ต่อสภาวะทางกายและประเมินผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย
คณะผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ใหญ่สุขภาพแข็งแรงเป็น 2 กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง โดยกลุ่มทดลองรับประทานไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* 2 เม็ด (335 มิลลิกรัม/เม็ด รวม 670 มิลลิกรัม) และกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอกติดต่อกันเป็นระยะเวลาสองเดือนวันละครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับประทาน ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)*
670 มิลลิกรัมนาน 2 เดือนมีความจำทางภาษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ภาพประกอบ 1) และความจำใช้งาน (ภาพประกอบ 2) ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก (placebo) การรับประทานไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ลดตัวบ่งชี้การอักเสบ (hs-CRP) ได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเห็นผลมากขึ้นตามระยะเวลาเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (ภาพประกอบ 3) และไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับ (ภาพประกอบ 4)
ภาพประกอบที่ 1
Noted: Adapted from reference
Dean Wu; Cheng-Chang Yang; Kuan-Yu Chen; Ying-Chin Lin; Pei-Jung Wu; Pei-Hsiu Hsieh; Yoshihiro Nakao; Mandy Y. L. Ow; Yi-Chen Hsieh; and Chaur-Jong Hu; Hydrolyzed Chicken Extract (ProBeptigen®) on Cognitive Function in Healthy Middle-Aged People: A Randomized Double-Blind Trial. Nutrients 2020, 12, 1362; doi:10.3390/nu12051362
ภาพประกอบที่ 2
ภาพประกอบที่ 3
หมายเหตุด้านสารอาหาร (*)
- *ไฮโดรไลซ์เปปไทด์ สารสกัดจากไก่ (โปรเบปทิเจน®) ซึ่งถูกใช้เป็นส่วนประกอบในสินค้า BRAND’S® MEMO+ มีจำหน่ายที่ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์
- ภาพประกอบที่ 4
แหล่งอ้างอิง:
- บทความฉบับเต็มอ้างอิงจาก Dean Wu; Cheng-Chang Yang; Kuan-Yu Chen; Ying-Chin Lin; Pei-Jung Wu; Pei-Hsiu Hsieh; Yoshihiro Nakao; Mandy Y. L. Ow; Yi-Chen Hsieh; and Chaur-Jong Hu; Hydrolyzed Chicken Extract (ProBeptigen®) on Cognitive Function in Healthy Middle-Aged People: A Randomized Double-Blind Trial. Nutrients 2020, 12, 1362; doi:10.3390/nu12051362