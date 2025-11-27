309
November 27, 2025
ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®) *ช่วยเสริมความจำอย่างไร

เพราะความจำไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสมอง แต่เกี่ยวพันกับคุณภาพชีวิตโดยตรง ตั้งแต่การทำงาน การตัดสินใจ ไปจนถึงความสุขในแต่ละวัน และเมื่ออายุมากขึ้น ระบบต่าง ๆ ของร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ กระบวนการอักเสบเล็ก ๆ ที่สะสมอยู่ภายในร่างกายอาจส่งผลให้เรารู้สึก “คิดช้าลง” หรือ “หลงลืมง่ายขึ้น” โดยไม่ทันรู้ตัว

หนึ่งในแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย “Hydrolyzed Chicken Extract (ProBeptigen®) on Cognitive Function in Healthy Middle-Aged People: A Randomized Double-Blind Trial”คือไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* สารอาหารที่พัฒนาต่อยอดจากซุปไก่สกัด มีส่วนช่วยให้ความจำดีขึ้น

บทความนี้จะพาคุณมาสำรวจกันว่า งานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดชนิดนี้มีผลอย่างไรบ้างต่อความจำและการทำงานของสมองในผู้ใหญ่

ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* คืออะไร

โปรตีนและเปปไทด์เป็นสารอาหารสำคัญที่มีบทบาทในการฟื้นฟูปฏิกิริยาตอบสนองในผู้สูงอายุและความจำในผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะเครียด  ซุปไก่สกัดซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนและเปปไทด์มีการศึกษารายงานว่าประโยชน์ต่อความจำ (เช่น ความจำใช้งานและสมาธิ) ในการศึกษาก่อนหน้านี้คณะผู้วิจัยพบว่าอาสาสมัครซึ่งมีความเครียดจากการทำงาน มีความจำระยะสั้นดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังรับประทานซุปไก่สกัดต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์          

ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยเทคโนโลยีการสกัดเฉพาะ ประกอบด้วยเปปไทด์และกรดอะมิโน

ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยชี้ว่า ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นพิษโดยมีการศึกษาในอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงรายงานว่าไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ช่วยให้ความจำดีขึ้น  และไม่ก่อผลข้างเคียงที่เป็นพิษทั้งในระหว่างการศึกษาและภายหลังสิ้นสุดการศึกษา

ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* มีหลักฐานว่าปลอดภัยและมีประโยชน์

เสริมความจำ

ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* เสริมความจำในผู้ใหญ่     ผลลัพธ์จากการศึกษานำร่องข้างต้นนำมาสู่การศึกษาผลลัพธ์การเสริมความจำของไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ในผู้ใหญ่วัยกลางคนซึ่งมีภาวะเครียดไม่รุนแรง  โดยศึกษาในกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและด้วยแบบประเมินความจำที่รัดกุมยิ่งขึ้น      การศึกษาเปรียบเทียบนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินผลลัพธ์การเสริมความจำของไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ในผู้ใหญ่วัยกลางคนซึ่งมีภาวะเครียดไม่รุนแรง และประเมินผลลัพธ์ด้านอารมณ์และคุณภาพการนอนหลับในฐานะผลลัพธ์รอง รวมถึงยังได้เก็บข้อมูลผลเลือดเพื่อติดตามผลลัพธ์ต่อสภาวะทางกายและประเมินผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย

คณะผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ใหญ่สุขภาพแข็งแรงเป็น 2 กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง   โดยกลุ่มทดลองรับประทานไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* 2 เม็ด (335 มิลลิกรัม/เม็ด รวม 670 มิลลิกรัม) และกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอกติดต่อกันเป็นระยะเวลาสองเดือนวันละครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับประทาน ไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* 
670 มิลลิกรัมนาน 2 เดือนมีความจำทางภาษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ภาพประกอบ 1) และความจำใช้งาน (ภาพประกอบ 2)  ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก (placebo)   การรับประทานไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ลดตัวบ่งชี้การอักเสบ (hs-CRP) ได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเห็นผลมากขึ้นตามระยะเวลาเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (ภาพประกอบ 3)   และไฮโดรไลซ์เปปไทด์จากไก่ (โปรเบปทิเจน®)* ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับ  (ภาพประกอบ 4)  

ภาพประกอบที่ 1

Noted: Adapted from reference
Dean Wu; Cheng-Chang Yang; Kuan-Yu Chen; Ying-Chin Lin; Pei-Jung Wu; Pei-Hsiu Hsieh; Yoshihiro Nakao; Mandy Y. L. Ow; Yi-Chen Hsieh; and Chaur-Jong Hu; Hydrolyzed Chicken Extract (ProBeptigen®) on Cognitive Function in Healthy Middle-Aged People: A Randomized Double-Blind Trial. Nutrients 2020, 12, 1362; doi:10.3390/nu12051362

ภาพประกอบที่ 2

Noted: Adapted from reference
Dean Wu; Cheng-Chang Yang; Kuan-Yu Chen; Ying-Chin Lin; Pei-Jung Wu; Pei-Hsiu Hsieh; Yoshihiro Nakao; Mandy Y. L. Ow; Yi-Chen Hsieh; and Chaur-Jong Hu; Hydrolyzed Chicken Extract (ProBeptigen®) on Cognitive Function in Healthy Middle-Aged People: A Randomized Double-Blind Trial. Nutrients 2020, 12, 1362; doi:10.3390/nu12051362

ภาพประกอบที่ 3

Noted: Adapted from reference
Dean Wu; Cheng-Chang Yang; Kuan-Yu Chen; Ying-Chin Lin; Pei-Jung Wu; Pei-Hsiu Hsieh; Yoshihiro Nakao; Mandy Y. L. Ow; Yi-Chen Hsieh; and Chaur-Jong Hu; Hydrolyzed Chicken Extract (ProBeptigen®) on Cognitive Function in Healthy Middle-Aged People: A Randomized Double-Blind Trial. Nutrients 2020, 12, 1362; doi:10.3390/nu12051362

ภาพประกอบที่ 4

Noted: Adapted from reference
Dean Wu; Cheng-Chang Yang; Kuan-Yu Chen; Ying-Chin Lin; Pei-Jung Wu; Pei-Hsiu Hsieh; Yoshihiro Nakao; Mandy Y. L. Ow; Yi-Chen Hsieh; and Chaur-Jong Hu; Hydrolyzed Chicken Extract (ProBeptigen®) on Cognitive Function in Healthy Middle-Aged People: A Randomized Double-Blind Trial. Nutrients 2020, 12, 1362; doi:10.3390/nu12051362

 หมายเหตุด้านสารอาหาร (*)

  • *ไฮโดรไลซ์เปปไทด์ สารสกัดจากไก่ (โปรเบปทิเจน®) ซึ่งถูกใช้เป็นส่วนประกอบในสินค้า BRAND’S® MEMO+ มีจำหน่ายที่ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์
แหล่งอ้างอิง:

  • บทความฉบับเต็มอ้างอิงจาก Dean Wu; Cheng-Chang Yang; Kuan-Yu Chen; Ying-Chin Lin; Pei-Jung Wu; Pei-Hsiu Hsieh; Yoshihiro Nakao; Mandy Y. L. Ow; Yi-Chen Hsieh; and Chaur-Jong Hu; Hydrolyzed Chicken Extract (ProBeptigen®) on Cognitive Function in Healthy Middle-Aged People: A Randomized Double-Blind Trial. Nutrients 2020, 12, 1362; doi:10.3390/nu12051362

