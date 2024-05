รู้หรือไม่ เดินลดน้ำหนัก แค่วันละ 30 นาที ระบบเผาผลาญก็จะทำงานได้ดี และยังถือเป็นการลดน้ำหนักแบบง่าย ๆ ที่อยู่บ้านก็ยังทำได้

ทำยังไงก็ไม่ผอมเฟิร์มอย่างเขาเสียที ลงทุนเข้าคลาสเต้นก็แล้วกลายเป็นเสียเงิน เสียเวลาเปล่า เพราะเหนื่อย หอบ จนเต้นไม่จบคลาส ทำไงล่ะทีนี้ วันนี้เรามีทางออก ขอแค่เดินค่ะ เดินวนไปเถอะ เชื่อไหมว่า แค่เดินก็ผอมแล้ว

ในการเดินเพื่อเร่งระบบเผาผลาญ ไม่ใช่การเดินทอดน่องนะคะ แต่ต้องเดินให้เร็ว ยิ่งเดินเร็วเท่าไร ยิ่งเผาผลาญได้มากเท่านั้น วันนี้ชีวจิตมีโปรแกรมง่าย ๆ กับการเดินบนลู่ ซึ่งสามารถทำตามได้ทุกเพศทุกวัย มาฝาก

สำหรับนาทีที่ 1-5 เป็นการวอร์มอัพ ใช้ความเร็ว 3.4

เมื่อถึงนาทีที่ 5.00-10.59 ถัดมา ให้เดินเร็วสลับช้า โดยเดินเร็วรอบละ 60 วินาที ความเร็วที่ 4.0 สลับเดินช้า รอบละ 60 วินาที ความเร็ว 3.4

จากนั้น เมื่อนาทีที่ 11.00-15.59 เดินเร็วสลับช้า โดยเดินเร็วรอบละ 40 วินาที ความเร็ว 4.2 เดินช้ารอบละ 20 วินาที ความเร็ว 3.4

ในนาทีที่ 16.00-20.59 เดินเร็วสลับช้า โดยเดินเร็วรอบละ 30 วินาที ความเร็ว 4.4 เดินช้ารอบละ 30 วินาที ความเร็ว 3.4

สำหรับนาทีที่ 21.00-25.59 เดินเร็วสลับช้า โดยเดินเร็วรอบละ 20 วินาที ความเร็ว 4.6 แล้วเดินช้ารอบละ 30 วินาที 3.4

และสุดท้าย นาทีที่ 28-30 ให้เดินช้า ๆ เพื่อเป็นการคูลดาว์น

การเดินเร็วสลับช้าเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีแล้ว สมรรถภาพของหัวใจ ปอด หลอดเลือด ก็จะดีขึ้นเช่นกัน

แต่ถ้าไม่ชอบเดินอยู่กับที่ ลองไปตามสวนสาธารณะแล้วเริ่มด้วยการเดินช้าเพื่อวอร์มอัพ 5 นาที ต่อด้วยเดินด้วยอัตราที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้10นาที จากนั้น เดินเร็ว ๆ แบบจ้ำอ้าว แต่เน้นการเกร็งกล้ามเนื้อขณะเดิน เมื่อใกล้ถึงจุดสิ้นสุด ให้ลดความเร็วลงเป็นการเดินช้าเพื่อคูลดาวน์

