วิธีกินรางจืด ต้องกินอย่างไร เพื่อให้ปลอดภัย ได้ประโยชน์

วันนี้จะมาแนะนำ วิธีกินรางจืด พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา แต่มีข้อควรระวังยิบย่อย ที่จะกินสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะคะ ว่าแล้วมาดูรายละเอียดกันเลยว่าควรกินอย่างไร

หลายคนคงรู้จักสมุนไพร รางจืด เป็นอย่างดี เพราะเคยดื่มและกินรางจืดเพื่อลดไข้แก้พิษจากสารเคมีกันมาเป็นเวลายาวนาน แต่จู่ ๆ ก็มีประกาศจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า ไม่อนุญาตให้ใช้รางจืดเป็นอาหารหรือส่วนประกอบในอาหารรวมทั้งเครื่องดื่ม เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายนำรางจืดไปผลิตเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่ง อย.เกรงว่า หากผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มแล้ว อาจทำให้ผู้บริโภคดื่มกันต่อเนื่องในปริมาณมากจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เพราะมีงานวิจัยบางชิ้นพบว่า หากกินเป็นเวลานานอาจทำให้ระบบเลือด ตับ ไตทำงานผิดปกติ เป็นที่มาให้ต้องไปหาคำตอบว่า เราควรกินหรือใช้รางจืดอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำไว้ดังนี้

นอกจากนี้ ยังแนะนำหลักในการกินรางจืดที่ถูกต้องและปลอดภัย ไม่ควรกินในปริมาณความเข้มข้นที่สูงเกินไป ไม่สามารถกินหรือดื่มติดต่อกันได้ทุกวัน ไม่อย่างนั้นก็ควรดื่มชาสมุนไพรชนิดอื่นหมุนเวียนกันไปเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล

